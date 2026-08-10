Eduardo Cunha é réu acusado de cobrar dinheiro de construtoras em troca de benefícios no Congresso - Fabio Rodrigues Pozzebom/AgÃªncia Brasil

Eduardo Cunha é réu acusado de cobrar dinheiro de construtoras em troca de benefícios no CongressoFabio Rodrigues Pozzebom/AgÃªncia Brasil

Publicado 10/08/2026 12:00

A reviravolta surpreendente do caso Cleitinho Azevedo (Rep) em Minas Gerais tem nome e sobrenome. Nos bastidores, pesou a articulação do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Rep), que vai disputar de novo para deputado federal, agora filiado ao em Minas Gerais. Cunha teve peso na opinião do presidente do partido, Marcos Pereira, de reconsiderar a decisão de barrar a candidatura do senador ao Governo. O foco do projeto eleitoral é Gleidson Azevedo (Rep), que também disputará a Câmara e terá ajuda da legenda para ser um puxador de votos – e, assim, Cunha também “pega carona” no voto de legenda. A estimativa do Republicanos é que, com ajuda do irmão gêmeo candidato ao Governo, Gleidson – ex-prefeito bem avaliado de Divinópolis – seja um dos campeões de votos no Estado e eleja mais cinco federais na esteira. Eduardo Cunha já fechou alianças com dezenas de deputados estaduais que vão à reeleição e tem dito que terá votos em todas, ele repete, todas as cidades de Minas.

Sem jatinho

Foi-se o tempo em que marqueteiros e consiglieri de presidenciáveis viajavam de jatinho bancado pelos partidos. Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para presidente, o senador Rogério Marinho estava sozinho e de malinha no Aeroporto de Congonhas (SP) sexta à noite. Diz acreditar na vitória de Flávio contra o presidente Lula da Silva: “Nessa época em 2018 o Bolsonaro tinha 15%”.

Eunício

Expoente político do Ceará, ex-deputado e ex-senador – foi presidente do Congresso Nacional – Eunício Oliveira trata a saúde em São Paulo, mas faz o herdeiro, devagar. Seu filho Rodrigo Oliveira está registrado como 2º suplente do candidato ao Senado Liliane Lins (PT). Ex-prefeita de Fortaleza.

$aldo dos Precatórios

Estudo do escritório Scolari Neto & Oliveira Filho, com dados do CNJ e das leis orçamentárias, mostra que os Estados acumulam R$ 221 bilhões em precatórios, dívidas judiciais já definitivas contra o Poder público. Cinco Estados concentram 83% da conta: São Paulo (R$ 112,4 bi), RJ (R$ 24 bi), Rio Grande do Sul (R$ 21,9 bi), Bahia (R$ 13,8 bi) e PR (R$ 11,3 bi). Já o Acre deve R$ 490 milhões, 229 vezes menos do que SP.

Leilão de shopping

O shopping popular Via Direta, em Natal (RN), vai a leilão. Avaliado em R$ 153 milhões, terá lance mínimo de R$ 76 milhões, com inscrições de interessados até dia 9 de setembro. São 14.287 m² de área construída.

Ponto Final

A decisão de candidatos a governadores e de alguns presidenciáveis de não participarem de debates eleitorais nas TVs mostra que o Brasil está entregue a covardes. Saudade da campanha de 1989.

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