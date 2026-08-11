o ex-governador José Roberto Arruda foi um dos alvos da Operação Caixa de Pandora - Agência Brasil

o ex-governador José Roberto Arruda foi um dos alvos da Operação Caixa de PandoraAgência Brasil

Publicado 11/08/2026 12:00

Foi tensa, para não citar quase um UFC, há dias a reunião em que José Roberto Arruda (PSD) anunciou para o aliado Gim Argello que o filho do ex-senador, o jovem Jorge Argello (Avante), não seria mais o vice na chapa que disputará o Governo do DF. Socos na mesa, vozes alteradas e quase às vias de fato. Gim acreditava que o herdeiro teria sua estreia, mas Arruda optou pelo experiente Luiz Pitiman (PSD), ex-deputado e que já disputou o GDF em 2014. Pesou na decisão de chapa puro sangue o fato de os Gim – pai e filho – serem alvos da Lava Jato e indiciados pela Polícia Federal. Gim, então senador, foi acusado de pedir propinas a empreiteiras para barrar convocações na CPI da Petrobras, e o filho ficou no pacote. Agora, Gim promete desferir toda sua fúria contra Arruda – que foi preso em 2007 na Operação Caixa de Pandora quando governador, acusado de receber propinas de um operador de serviços de terceirizados.

Poderoso Cunha

Se Cleitinho Azevedo vencer a eleição para governador em Minas Gerais – como hoje mostram as pesquisas de intenção de votos – quem vai mandar no Estado é Eduardo Cunha. Foi o ex-presidente da Câmara o grande articulador da sua candidatura dentro do Republicanos. Antes desse vaivém de Cleitinho, Cunha vinha dizendo que vai ter votos em todas as cidades de Minas, e já fechou aliança com mais de 50 deputados estaduais.

Lira x Boca Mole

Um dos motivos para a escolha do federal Alfredo Gaspar (PL) – o Boca Mole – para vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência é o peso de Arthur Lira (PP-AL). Num acordo com o clã, Lira conseguiu tirar Gaspar do caminho para tentar o Senado. Gaspar liderava a disputa para a Casa Alta, e Lira correria risco de não se eleger com a entrada do ex-prefeito JHC também na disputa ao Senado. Agora está aliviado.

Doutores da lei

Estado em que a saúde tradicionalmente elege médicos, de vereadores ao Congresso, Minas Gerais registrou até ontem no TRE quase 40 candidatos com o título de “Dr.” e “Doutor (a)” na urna vindoura, apenas na disputa para a Assembleia Legislativa.

PL do grau

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou o PL nº 3.537/26, que endurece punições para manobras perigosas com motocicletas, o “grau”, em vias públicas. A proposta foi motivada pela morte da professora Ariana Severo, 37 anos, atropelada por um motociclista em Nova Friburgo (RJ) em junho. Motociclistas respondem por quase 40% das mortes no trânsito no País e 60% das internações por acidentes no SUS.

Raio X do emprego

Mais da metade (52,7%) das pequenas e médias empresas do País não pretende ampliar o quadro de funcionários nos próximos 12 meses, segundo pesquisa da Serasa Experian com 1.437 PMEs. Entre as que planejam contratar (21,3%), o maior desafio é encontrar profissionais qualificados (34,3%), à frente de limitações financeiras (10,7%) e do custo de contratação (8,8%). Operação e produção (19,9%) e atendimento ao cliente (18,4%).

ESPLANADEIRA

#ONEE 2026 inicia hoje série de lives no Youtube sobre eficiência energética no setor elétrico. #Rodenstock Brasil participará da Expo Visão 2026. #Prefeitura de Maricá debate amanhã plano de ação climática com Seclima, Governo do RJ, ONU-Habitat e ICLEI. #Casa Bugre participa de hoje até quinta na ANDAV (SP) em evento sobre agroeconomia. #Endemol produz nova temporada do reality Pedreiro Top Brasil, da Quartzolit, na Band. #Remessa Online anuncia João Pedro Freire em Parcerias e Novos Negócios, e Fernanda Barros em Compliance.