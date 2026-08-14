Vendaval provocou queda de árvores em alguns trechos da serra de Petrópolis - Divulgação / PRF

Vendaval provocou queda de árvores em alguns trechos da serra de PetrópolisDivulgação / PRF

Publicado 14/08/2026 12:00

Eventos climáticos extremos provocaram R$ 455,5 bilhões em prejuízos e danos materiais no Brasil nos últimos 10 anos. O dado foi um dos alertas de workshop promovido pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), em São Paulo, uma das mais renomadas instituições do segmento na América Latina. Especialistas destacaram que o país tem potencial para produzir mais e com menos emissões, tanto na indústria quanto no agro, aproveitando, por exemplo, sua matriz renovável. Todavia, precisa avançar em adaptação. Hoje, apenas 14,8% dos estados têm planos de ação climática completos e mais da metade dos municípios apresenta baixa capacidade de gestão de riscos e desastres. Para Maria Netto, diretora-executiva do iCS, investir em adaptação reduz perdas econômicas e melhora infraestrutura, serviços públicos e qualidade de vida.

Aécio 2.0

Ofuscado e com o nome em baixa no 2º colégio eleitoral do Brasil, o ex-governador Aécio Neves decidiu apostar tudo para o Governo de Minas, porém com discrição. Ele está com os dois pés em duas candidaturas. Apadrinha o vice Carlos Mosconi (PSDB) na chapa de Alexandre Kalil (PDT). E emplacou seu ex-chefe da Casa Civil Danilo de Castro (União) como vice do governador Mateus Simões (PSD), que tentará a reeleição.

RB & FB

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) recebeu para reunião um grupo do União, entre eles o deputado federal e manda-chuva da Federação União-PP no Paraná, Ricardo Barros. A cúpula do União aponta que o ex-ministro da Saúde vai fechar com o Zero Um para apoiá-lo no Paraná. Nacionalmente, o União optou pela neutralidade e não lançará candidato ao Planalto - o que motivou a saída de Ronaldo Caiado para o PSD.

.bet x varejo

O coordenador da Comissão Externa do Brasil Legal, deputado Julio Lopes (PP), tem em mãos dados fortes sobre .bet. Amparado em estudos da CNC, mostra que plataformas de apostas tiraram, entre 2023 e março de 2026, R$ 143 bilhões do comércio varejista, equivalente ao faturamento de dois Natais. Já os gastos mensais dos brasileiros com .bet subiram de R$ 4 bilhões para R$ 29 bilhões no período.

$eu tempo

Pesquisa Onze/Icatu Seguros com 8.391 pessoas no País mostra que 32% têm mais de cinco horas da semana de trabalho comprometidas por preocupações financeiras. Outros 54% relatam perder até três horas semanais com o estresse financeiro. O dinheiro é a maior preocupação para 42%, superando saúde (22%), violência (10%), política (6%) e trabalho (5%). Dificuldade para se concentrar nas tarefas é problema para 18%.

Canetinhas

As vendas de medicamentos GLP-1, as canetas emagrecedoras, cresceram 149,3% no 1º semestre de 2026 em comparação ao mesmo período de 2025, segundo a Serasa Experian. Entre janeiro e junho, foram mais de 1,36 milhão de pedidos, que movimentaram R$ 2,3 bilhões. Quase 4 mil tentativas de fraude colocaram R$ 7,9 milhões sob risco. As mulheres movimentaram valor 75,2% superior ao dos homens.

ESPLANADEIRA

#Dr. Orlando Maia lança podcast “Cérebro e Ciência” durante Congresso de Neurocirurgia: @drorlandomaia. #Instituto Caramelo visita Pet South America. #Prêmio Abradee 2026 avalia distribuidoras de energia do País. #Afya Unigranrio promove de 18 a 20/8 Semana Jurídica aberta ao público. #Prêmio Visão Consciente (Fecomércio-RJ) tem inscrições abertas até 28/8; tinyurl.com/54x25brp. #Com parceria, MultiStudios celebra 125 anos da Leão.