Ibaneis Rocha teve sua gestão marcada pela tentativa de compra do Banco Master pelo BRB - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ibaneis Rocha teve sua gestão marcada pela tentativa de compra do Banco Master pelo BRBMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/08/2026 12:00

A J&F planeja construir um terminal de gás natural liquefeito (GNL) e uma usina termelétrica de grande porte na região do Porto de Suape, em Pernambuco. O projeto terá uma operação integrada, reunindo o recebimento do gás importado por navios, a regaseificação e a geração de energia na mesma região. É um negócio de vários bilhões de reais em investimento. O empreendimento será desenvolvido pela Âmbar Energia, empresa do grupo que atualmente possui 59 unidades de geração e 6,3 GW de potência instalada, com forte atuação em gás natural. Procurada, a Âmbar não respondeu.

Fundo (do poço)

A suposta quebra do fundo de investimentos Apex, com sede no Espírito Santo, entrou forte na campanha eleitoral em Vitória. Na diretoria estavam os filhos de Renato Casagrande, o ex, e do atual governador, Ricardo Ferraço – que tenta a reeleição. O rombo passa de R$ 1 bilhão, para quase 2 mil investidores. Um médico perdeu, por ora, R$ 2 milhões. O prejuízo de um famoso clã é de R$ 50 milhões.

Celina & BanBan

Quem acompanha a rotina na mídia da governadora-tampão do DF, Celina Leão (PP), candidata à reeleição, nota que ela finge que recebeu o GDF da oposição, sendo vice de Ibaneis Rocha (foto) (MDB), na mira pela quebra do BRB. Celina evita citar o aliado com quem rompeu, mas estava porta a porta com ele e sabia de muita coisa. As próximas semanas serão emocionantes nos debates da mídia.

Puxadinho

Deu no “Vero Notícias”: O advogado baiano e ex-diretor jurídico do Banco Master André Kruschewsky teria montado “estrutura paralela” para tratar de assuntos da instituição liquidada no mesmo prédio em que operava o escritório de Augusto Lima, ex-sócio do banco. André é primo do procurador e advogado do Master na Bahia, Eugênio Kruschewsky, cuja banca levou R$ 54 milhões de Daniel Vorcaro.

Agulhada!

O deputado federal Fausto Pinato tocou numa ferida com agulhada certeira. Apresentou requerimento (187/26) para missão da Comissão de Saúde e da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação ao Paraguai. Pretende intercâmbio institucional e visitas técnicas a “órgãos reguladores, instituições de pesquisa, laboratórios oficiais e estabelecimentos farmacêuticos produtores” das canetinhas de tirzepatida – como o famoso Monjauro.

Água na barriga?!

Caiu na mira da ANVISA a viralização de “clínicas” de endócrinos para todo lado, em salas, comércio de rua e até shoppings, com pacotes promocionais para facilitar a venda do Mounjaro. Já há relatos sigilosos de suspeita de fraudes variadas, em Brasília em especial. Como pacientes que não perderam peso esperado, e suspeitam de que estão recebendo injeções com placebo ou água.

ESPLANADEIRA

#Dental Business Experience reúne hoje e amanhã 2,5 mil dentistas em SP. #Ilha Pura patrocina amanhã DW! Rio e debate design, e valorização imobiliária. #Casa Ronald McDonald Brasil vende tíquetes para McDia Feliz, que acontece em 22/8. #ABRAEC participa hoje, no DF, do Workshop Remessas Expressas, do Min. de Portos e Aeroportos. #Fazenda Churrascada encerra 2025 com R$ 170 milhões em faturamento e prevê crescer 60%. #Rock 80 Festival amanhã e sáb. terá música, gastronomia, moda e artesanato na Tijuca (RJ).