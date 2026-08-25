Felipe Curi é substituído no comando da Polícia Civil por Delmir Gouveia - Divulgação / Governo do Rio

Felipe Curi é substituído no comando da Polícia Civil por Delmir GouveiaDivulgação / Governo do Rio

Publicado 25/08/2026 12:00

Candidato a deputado federal, o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro Felipe Curi(foto)(PP) teve uma conta de rede social bloqueada após uma enxurrada de denúncias falsas, amparadas no mesmo argumento, o de exploração de menor na campanha. Balela. O jogo orquestrado por haters e robôs patrocinado por adversários o retirou da campanha digital por três dias, e ele só retomou a conta porque acionou a direção da bigtech na Justiça, quando descobriram que a denúncia não procedia. Curi foi proibido de postar vídeos curtos e impulsionar postagens, dentro das regras eleitorais. O caso dele é apenas um entre centenas, diariamente, com os quais as bigtechs e o TSE têm de lidar e não estão dando conta, pelo visto.

Voltas do mundo...

O mundo gira… gira.. o tempo passa... e os personagens voltam ao noticiário como um círculo vicioso. Roberta Luchsinger, a agora revelada lobista do Palácio e ponte com Lulinha (filho do presidente), foi casada com o ex-delegado federal Protógenes Queiroz, o herói de uma das eras de ouro da PF. Protógenes já disse que foi guilhotinado quando investigava um banqueiro e descobriu suspeitas de tráfico de influência de... Lulinha.

Ele vem aí?

Um desconhecido (por ora) Jones Manoel (PSOL), de Pernambuco, candidato a deputado federal, segue em 3º no ranking da Quero Apoiar, que monitora arrecadações de doações eleitorais, com R$ 572 mil de 11,6 mil doadores até ontem à noite. Desbanca muita gente importante, como Nikolas Ferreira (PL) e José Dirceu (PT).

A conselheira

Cristiane Schmidt, presidente da concessionária de gás do Mato Grosso do Sul (MSGÁS), aceitou convite para ser porta-voz econômica do presidenciável Ronaldo Caiado (PSD). Ex-conselheira do CADE no Governo Dilma, ela não tem discrição. Cristiane acompanha Caiado em agenda e fora do Estado, o que, para opositores, caracteriza conflito de interesse.

Apex, Buaiz e o Genro

Em nota à Coluna, Américo Buaiz Filho informou que “participa da Apex Partners, por meio de uma de suas empresas, com participação societária minoritária, sem jamais ter exercido função executiva ou praticado qualquer ato de gestão na companhia. Américo não possui qualquer relação societária ou profissional com a Carbyne”, administrada por Filipe Caldas, a quem cita que “não é genro”. Mas namora sua filha. Portanto, genro.

Ponto Final

Nestes tempos de fuga de presidenciáveis do debate da Band TV, o povo tem saudade do mais histórico de todos, em 1989, quando faltava espaço e os candidatos ficaram quase “ombro a ombro” no estúdio, onde só faltou faca na mesa e arma no coldre.

ESPLANADEIRA

#Grupo Generali anuncia programa de recompra de ações de até € 500 milhões em 18 meses. #Pro Criança Cardíaca participa amanhã do "Reverbera no Dara". #Stefano e Helena Levorato (SBI) participam amanhã do São Carlos Experience. #MV realiza nos dias 2 e 3/9 evento de inovação em saúde, no Transamerica Expo (SP).#Alta e Dasa Genômica avançam em longevidade com medicina preventiva e personalizada. #Geotab lança Go Focus Plus, câmera veicular pode ajudar reduzir acidentes em até 95%.