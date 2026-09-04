Decisão de Fachin foi divulgada após Moraes informar que havia incluído Mendonça no inquérito das fake news - Divulgação/ Carlos Alves Moura

Decisão de Fachin foi divulgada após Moraes informar que havia incluído Mendonça no inquérito das fake newsDivulgação/ Carlos Alves Moura

Publicado 04/09/2026 12:00

Ministro do STF Edson Fachin (Foto), presidente. Ministros do STJ Benedito Gonçalves e Mauro Campbell, Corregedores. Ronaldo Araújo Pedro na Ouvidoria. Conselheiros: Kátia Arruda, Jaceguara Dantas da Silva, Andréa Cunha Esmeraldo, Paulo Régis Botelho, Fabio Francisco Esteves, Ilan Presser, Noemia Porto, Silvio Amorim Júnior, Carlos Vinícius Alves Ribeiro, Marcello Terto, Ulisses Rabaneda, Daiane Nogueira de Lira, Rodrigo Badaró. Essa é a turma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) responsável por analisar e julgar a conduta de juízes e ministros de altas Cortes, e que até agora não soltou um “a” a respeito do publicizado potencial conflito de interesses entre Alexandre de Moraes, ministro do STF, e o banqueiro Daniel Vorcaro, cujos vínculos entre eles foram pela advogada Viviane Barci. Apesar desse aparato todo, o CNJ avisa que o STF "não está sujeito aos procedimentos de sua competência". Mas não se trata aqui da instituição: e a pessoa do ministro e seus atos? E segue a blindagem.

Follow the money

Pelo menos dois grandes bancos (um estrangeiro e outro nacional) contrataram um grande escritório de peritos e detetives para rastrear os bilhões de reais que Daniel Vorcaro diz ter para reembolso. Essa turma que levou calote – de bilhões também – não quer esperar a boa vontade do “banqueiro” preso. Aliás, com sangue nos olhos, os investidores vão atrás de cada centavo, até de imóveis dados como presentes.

Cegueira interesseira..

Vamos lembrar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), quem ele é? Num País sério, estaria cassado e ou preso. Alcolumbre parece um vereador de quinta categoria que não merece o Senado, inventado e posto na poltrona pelo então ministro Onyx Lorenzoni para ser um “pau mandado” do presidente Jair Bolsonaro. Já foi capa da “VEJA” por denúncia de rachadinhas no gabinete quando deputado.

..e sua pequenez

Neoaliado de Lula da Silva por interesses ainda não revelados, e ao defender Alexandre de Moraes e não pautar seu impeachment, mostra o nada que é.

IA nas empresas

A IA já é prioridade para 86% das empresas brasileiras em 2026, mas só 29% têm políticas claras para seu uso, aponta pesquisa da Alina, plataforma de gestão de pessoas, com 51 empresas. Apesar de 75% incentivarem a tecnologia, apenas 39% dizem que os funcionários sabem como aplicá-la e 43% oferecem treinamento. “É preciso transformar a prioridade em políticas efetivas para as equipes”, afirma Marcel Hwa, CEO da Alina.

IA em casa

Um recorte do relatório “Estado da Segurança Física 2026”, da Genetec, mostra que 78% dos usuários finais respondentes no Brasil projetam ambientes cloud ou híbridos para a segurança física nos próximos cinco anos. O movimento acompanha a adoção de novas tecnologias: 77% já implementaram ou planejam implementar a IA. A pesquisa foi realizada em modo on-line e ouviu 7.368 profissionais de segurança física.

ESPLANADEIRA

#CertiFace anuncia Álvaro Teófilo no Conselho Consultivo. #Francisco Neto Pinto lança hoje “Civilização Selvagem ou tigelas de barro espatifadas no chão”, em Araguaína (TO). #CNseg e G10 Favelas reúnem seguradoras dia 12/9 em Paraisópolis (SP). #Revista Justiça & Cidadania promove dia 10/9 III Seminário sobre Crédito, no STJ. #"Dora", com Grace Gosnoukas e patrocínio BB Seguros, estará até domingo no Shopping da Gávea (RJ). #Bibi planeja 10 novas lojas no Estado de SP.