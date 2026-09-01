Área sob risco em Santa Catarina - Valter Campanato / Agência Brasil

Área sob risco em Santa CatarinaValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 01/09/2026 12:00

A ascensão meteórica de Augusto Cury (foto) (Avante) em duas pesquisas nacionais divulgadas ontem, nas quais ele pontua entre 10% e 11% das intenções de voto, já cravou nos staffs dos presidenciáveis Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) de que, em eventual 2º turno, ele será o noivo da eleição. “O bom velhinho”, conforme a Coluna publicou ontem (cravando a subida dele nas qualitativas), tem conquistado a cada dia o voto de evangélicos, donas de casa, professores (as) – em especial o voto feminino, deixando Ronaldo Caiado (PSD) para trás. Apontado como suposta 3ª via desta eleição, Cury – famoso psicanalista e escritor best-seller – já é chamado de potencial ministro da Educação pelos dois lados da polarização. Mas que não se enganem Lula e Flávio. Uma onda maior pode estar surgindo.

Por aí...

Roberta Luchsinger vale um filme. Todo dia aparece mais e mais históricos de lobby dela Brasil adentro. A reportagem recebeu fotos de diferentes agendas da amiga de Lulinha no Piauí, junto ao ministro Welligton Dias, do Desenvolvimento Social, e do governador petista Rafael Fontelles.

Cadê elas?

A eleição começou com dois presidenciáveis citando o empoderamento das esposas, mas elas sumiram. Fernanda Bolsonaro e Rosângela Silva foram estrategicamente preservadas pelos marqueteiros, porém deveriam aparecer e contar sobre seus maridos. As mulheres conhecem como ninguém os homens que querem mandar em todos nós.

Latinha$ em alta

Embalagens para energéticos, cervejas sem álcool, sucos e água avançaram no setor de latinhas no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Lata de Alumínio, representaram aumento de 30%, somando 1 bilhão de unidades, no 1º semestre de 2026. Neste mesmo período, o Brasil comercializou 16 bilhões de latinhas. Para a Abralatas, a diversificação das bebidas e das ocasiões de consumo sustenta boas perspectivas para o 2º semestre.

Autocuidado & Saúde

Com 40% da população brasileira convivendo com algum tipo de dor, segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, a Associação da Indústria para o Autocuidado em Saúde lança o seu 2º fascículo do Guia para o tema, com o slogan “Dor: entender para cuidar”. A publicação reúne especialistas de diferentes áreas para abordar a dor a partir de perspectivas clínicas e de autocuidado.

Debate arbitral

O Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) realiza, no Rio de Janeiro, o 25º Congresso Internacional de Arbitragem. Com o tema “Arbitragem e Poder”, o encontro reúne brasileiros e estrangeiros e marca os 25 anos do CBAr e os 30 anos da Lei de Arbitragem. O ex-ministro do STF Luís Roberto Barroso (foto) esteve presente ao evento. IA, arbitragem de emergência, mediação e Dispute Boards estão entre os temas debatidos.