Flávio Bolsonaro visitou o pai na manhã deste sábado - Redes sociais / Reprodução

Flávio Bolsonaro visitou o pai na manhã deste sábadoRedes sociais / Reprodução

Publicado 27/08/2026 12:00

A milícia no Rio de Janeiro está superando a ganância das máfias italianas nas extorsões dos anos 80 e 90, no auge de seus poderes. Hoje em dia, no Estado do Rio de Janeiro, onde mais avançam esses grupos, só falta o cidadão pagar para respirar. A Coluna descobriu que agora existe uma taxa de estacionamento – em vaga pública! – em São João do Meriti, na Baixada. A milícia cobra mensalidade de R$ 70 para quem não tem garagem e precisa deixar o carro estacionado na rua, mesmo em frente à sua casa. O argumento é a “segurança”, para que nada aconteça com o veículo a qualquer hora do dia – ou da noite. Há três meses denunciamos que essas facções avançam na malandragem e intimidação contra o cidadão, em especial comerciantes. Depois do gás e do “gatonet”, com serviços controlados por criminosos em várias cidades, em Itaguaí, na região metropolitana, por exemplo, eles exigem até de salões de beleza e barbeiros que comprem suas lâminas de barbear – provavelmente fruto de roubo de carga.

Flávio no Rio

A 1ª pesquisa do Instituto Prefab Future após o início da campanha mostra Flávio Bolsonaro (foto) (PL) abrindo vantagem sobre Lula (PT) no Rio de Janeiro, berço político do bolsonarismo. O senador aparece com 35,1%, contra 32,3% do presidente. A pesquisa foi encomendada pelo “Diário do Rio” - TSE sob o número RJ-04605/2026, e ouviu presencialmente 2.000 eleitores entre 20 e 23/8. A margem de erro é de 2,19 pontos.

Jato + seguro

A Embraer faz história mais uma vez. Além de ter o jatinho de médio alcance mais eficiente e o mais vendido em vários países, o modelo Phenom 300EV avança: tornou-se o 1º jatinho do mundo com tecnologia para aterrissar sozinho, configurado o piloto automático, em qualquer aeroporto homologado do planeta, caso os pilotos fiquem incapacitados. Com aval das agências certificadoras do Brasil e EUA.

Dedo na tomada

A ANEEL está de má vontade com a Enel. Pouco antes de a Agência indeferir, na segunda (24), o pedido da Enel SP para perícia externa que avaliasse os trabalhos de reparação da distribuidora no “apagão” de dezembro, causado por temporais, a agência aprovou consulta pública para discutir com o setor e a sociedade as medidas adequadas para a atuação das distribuidoras no enfrentamento de eventos climáticos severos.

Água monitorada

Um diagnóstico realizado na região do Rio Pardinho, no RS, mapeou mais de 220 km de margens impactadas pelas enchentes de 2024. Com o estudo, a Fundação JTI e a UNISC colocam em prática o programa “MUDA – Rio Pardinho”, com análise da qualidade da água em seis pontos, acompanhamento de 20 propriedades rurais, instalação de três estações de monitoramento e recuperação de 12 trechos, por 3,1 km.

Depois do Papel

O editor lançou ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o livro “Depois do Papel – A reinvenção da imprensa na era da internet” (Ed. Senac-DF, 80 pág. R$ 47). Na obra, discorre sobre as fortes mudanças no setor e em especial os jornais impressos. E como isso mexeu e ainda causa mudanças no cotidiano do cidadão. Interessados podem comprar online pelo link https://sl1nk.com/ZH96GLz.

ESPLANADEIRA

#Bemol celebra sáb e domingo 84 anos com a 4ª edição da Bemol Run, em Manaus. #Fundação Dom Cabral promove dias 1º e 2/9 11º Fórum Anual das Médias Empresas (SP). #Brasil lidera corrida de IA, revela pesquisa Sinch. #FECAP abre 50 bolsas integrais para Ensino Médio em SP: tinyurl.com/37tcvxv3. #Herman Miller promove Gaming Sale com 15% de desconto na linha gaming". #Copa Airlines aumentará frequências semanais em Brasília, com 11 voos em jan e fev de 2027.