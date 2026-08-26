Cristiane Brasil continuará presa - Reprodução/Facebook

Cristiane Brasil continuará presaReprodução/Facebook

Publicado 26/08/2026 12:00

Há um novo ciclo do dinheiro no Brasil, em especial nas classes C e D. Estudo do economista e professor da UFRJ Guilherme Klein estima que, embora as .bet tenham gerado cerca de R$ 9 bilhões em arrecadação direta ao Tesouro, a redução da atividade econômica associada às apostas pode ter provocado perda de arrecadação entre R$ 31,1 bilhões e R$ 54,8 bilhões. Ou seja, esses apostadores deixaram de adquirir algo para apostar, e aposta não é investimento. Descontando o que as plataformas recolheram, o efeito líquido aos cofres públicos, segundo o estudioso, ficaria negativo entre R$ 22 bilhões e R$ 46 bilhões. Conforme a Coluna publicou há dias, o Governo abriu canal direto na Saúde para tratamento de ludopatas no SUS.

Farialimer aloprado

Ontem o portal “Metrópoles” soltou matéria sobre o perfil de Vladimir Timerman, o “anti-herói” da Faria Lima, que administra o fundo Esh Capital. De denunciante do caso Master, agora acumula 40 processos criminais por comportamentos nada ortodoxos, nas ruas e redes. O site cita xingamentos e ameaças a desafetos.Em sua “defesa”, Timerman diz que não vai ceder porque “denunciei a maior organização da história do país”....

Candidatos & assaltantes

Filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, Cristiane Brasil (foto) não chega tão prestigiada ao Democrata Cristão na campanha para deputada federal. A herdeira de um dos delatores mais polêmico do Brasil perdeu o importante número da legenda, o 2727, considerado o mais fácil de memorizar, para o novato William Correia, que lidera um movimento de Vigilância Comunitária contra infratores e assaltantes da Zona Sul.

Sobre traições

O presidente do PL em Duque de Caxias (RJ), deputado estadual Marcelo Dino, deixou claro que a votação no Rio de Janeiro tem que ser polarizada. Para ele, que foi anfitrião de carreata para Flávio Bolsonaro na sexta (21), quem vota no Zero Um não pode apoiar o candidato de Lula, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD). “Será uma traição a Bolsonaro”, afirmou Dino. Aliás, o PP do Rio já trocou o candidato do grupo por Paes.

Golpes on-line

Pesquisa online da Nuvidio/Opinion Box, realizada com 1.022 pessoas, sobre Fraudes, Golpes e Segurança no Sistema Financeiro identificou que 91% dos brasileiros estão insatisfeitos com chatbots bancários e 73% demandam tecnologia anti-deepfake para canais digitais. O estudo mostrou que 80% das pessoas já tiveram contato com golpes on-line e 24% foram vítimas deles.

Radiografia do cardápio

Estudo da Ipsos-Ipec, encomendado pelo iFood, com 2.400 restaurantes de todo o País, mostra que o uso de serviços financeiros é realidade nos estabelecimentos: 78% dos entrevistados possuem conta bancária ou utilizam serviços de instituições financeiras para o negócio. Outros 22% afirmam que não utilizaram esse tipo de serviço entre setembro, outubro e novembro de 2025; e 19% buscaram algum tipo de financiamento.

ESPLANADEIRA

#Multiplan amplia benefícios do superapp Multi e oferece acesso a salas VIP. #iGUi reformula microfranquia TRATABEM e aposta em capacitação e conveniência. #Rita Jobim fala amanhã sobre educação pública no ODS Talks, no RJ. #Fundação Grupo Boticário lança álbum digital gratuito com figurinhas da fauna e flora: faspornatureza.com.br. #Rituais Cafés Especiais é o Café Oficial de Alegría – In A New Light por Cirque du Soleil. #Curta! estreia na sexta (28) filme "O Presidente Improvável", sobre FHC.