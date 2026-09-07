Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro trocaram possíveis novas mensagens - STF / SEOP / Montagem / Reprodução

Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro trocaram possíveis novas mensagensSTF / SEOP / Montagem / Reprodução

Publicado 07/09/2026 12:00

As revelações do inquérito da PF sobre a ligação do ministro do STF Alexandre de Moraes (foto) com o “banqueiro” Daniel Vorcaro (foto) trouxeram também outros bastidores. O advogado Ciro Soares, que aparece trocando mensagens no WhatsApp com Vorcaro, como ponte para o PGR Paulo Gonet, é primo do ex-procurador Geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares – hoje o vice na chapa de Patrus Ananias (PT) ao Governo. Ciro tem trânsito forte no Judiciário. Alçado aos melhores gabinetes do Poder pelas mãos do primo, ficou próximo de Gonet bem antes de esse ser escolhido o PGR pelo presidente Lula da Silva. Aliás, Gonet e Jarbas são amigos de décadas. O primo do agora vice na chapa de Patrus também tem bom trânsito no Senado. Pega muitas caronas com o senador Otto Alencar (PSD-BA) no carro oficial quando em agendas na capital. Ciro, Gonet, Jarbas, Otto e outros amigos frequentam todo mês, contam outros aliados e amigos, uma casa na Praia do Forte, em Salvador.

Cadê você?

O maior doador de campanhas eleitorais não deu as caras – pelo menos nos registros oficiais do TSE. Até ontem, o empresário Rubens Ometto – magnata do setor de combustíveis e logística – não apareceu na lista. Surgem apenas cinco com sobrenomes Ometto – dois homens e três mulheres, que não são parentes diretos. Em 2022, Ometto doou R$ 7,4 milhões, R$ 100 mil a menos que em 2018. A diferentes partidos.

Há 20 anos

Há 20 anos (completam-se dia 29 de setembro) o Brasil chorava a morte de 154 inocentes – entre passageiros e tripulantes – do voo 1907 da Gol Manaus-Brasília. Uma colisão de asas com o jato Legacy pilotado por Jean Paul Paladino e Joseph Lepore, que desligaram o transponder criminosamente e chegaram aos EUA como heróis por terem se salvado. Sobrou para os brasileiros, em especial os controladores de voo.

Prompt Imóveis

A IA já influencia as buscas e decisões imobiliárias dos brasileiros. Pesquisa da Loft em parceria com a Offerwise mostra que 37% fazem uso de IA para comparar preços de imóveis, 36% para pesquisar bairros, 34% para fazer simulações de financiamento imobiliário e 32% para tirar dúvidas sobre contratos, documentação e negociação. Os brasileiros têm preferência pelo ChatGPT, da OpenAI, utilizado por 64% deles

Brazil Windpower

Principal fórum latino-americano de energia eólica e renovável da América Latina, o Brazil Windpower 2026 acontecerá de 27 a 29/10, no SP Expo. Representantes do Governo, empresas, investidores e especialistas debaterão caminhos da transição energética no País. Promovido pela Informa Markets, o evento terá três painéis sobre segmentos onshore, offshore e operação & manutenção, hidrogênio verde.

Protagonistas

As jornalistas Renata Ceribelli e Christiane Pelajo, além da atriz Cristiana Oliveira e as empresárias Liliane Rocha, Helena Levorato e Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, estão entre as mais de 80 mulheres autoras do livro “Protagonistas – Volume 2”. A obra reúne relatos reais de recomeços de mulheres que inspiram a transformação feminina. O lançamento será no próximo dia 9/9, na Galeria Magalu, em São Paulo.

ESPLANADEIRA

#UFMG comemora 99 anos com conferência sobre a ‘universidade de todos os tempos’ e abertura de exposição: tinyurl.com/4dwdjtmv. #Fundação Smurfit Westrock e CEAP ampliam parceria para acesso à tecnologia e inclusão. #UpSeller se expande na AL e atende mais de 300 mil vendedores. #Itaú Social e Reúna lançam curso de apoio a educação integral na Escola da Fundação Itaú. #Sicoob aposta no TikTok para educação financeira entre jovens.