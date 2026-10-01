Presidente Lula foi entrevistado no canal Cosmo Política, no Youtube, nesta quarta-feira - Redes sociais / Reprodução

Presidente Lula foi entrevistado no canal Cosmo Política, no Youtube, nesta quarta-feira Redes sociais / Reprodução

Publicado 01/10/2026 12:00

O Herpes-zóster, doença causada pelo mesmo vírus da Catapora, tem acometido muitos brasileiros este ano. Dados do Ministério da Saúde à Coluna mostram que em 2025 foram 49.720 atendimentos ambulatoriais no País. Destes, 3.060 resultaram em internações. De janeiro a junho deste ano, foram 33.141 atendimentos e 1.559 pacientes internados. Em 2025, São Paulo foi o Estado que mais teve registros da doença, 15.459. O Estado do Rio de Janeiro surge em 2º no ranking da Herpes-zóster, com 9.931 casos, seguido por Minas Gerais (4.039). Apesar do número crescente de casos, a vacina ainda não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece tratamento gratuito. No início de setembro, o Senado aprovou o PL 4.426/25, da Senadora Dra. Eudócia (União-AL), que propõe a inclusão do imunizante no calendário do SUS.

Números do jogo

Um dos principais motivos alegados pelo presidente Lula (foto) para a proibição das .bet no Brasil é o crescente número de ludopatas. (os viciados em jogos). O SUS registrou 3.892 atendimentos em casos de ludopatia de 2022 a setembro de 2025, segundo informado à Coluna pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Prêmios e Apostas da Fazenda informou à reportagem que mais de 1,1 milhão de apostadores pediram suas exclusões dos sites e aplicativos, através da Plataforma Centralizada de Autoexclusão.

Virou

Registradas até a última segunda (28) no TSE, prazo final para sondagens, as pesquisas que serão divulgas até sábado não trarão os resultados do sentimento popular sobre duas polêmicas da semana: a fake sobre a padroeira do Brasil e o “toque” nas mulheres no discurso de Lula da Silva. Mas duas grandes pesquisas nacionais vão mostrar Flávio Bolsonaro (foto) (PL) levemente à frente do petista, ainda ambos em empate técnico.

‘Cleitin’ e a pipa

O eleitor de Minas Gerais vale uma tese de mestrado. O 2º colégio eleitoral do País indica que deve eleger governador um jovem que, há apenas cinco anos, soltava pipa e cantava rap num morro de BH. A ascensão do senador Cleitinho (Rep) é a prova de que o povo está cansado dos políticos tradicionais. E alguns deles podem amargar derrotas neste domingo para o Congresso Nacional.

Voto consciente

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) vai divulgar hoje (1º/10) manifesto pelo voto consciente nas eleições de domingo. “O Rio de Futuro começa em 4 de outubro. E construí-lo depende de cada um de nós. Exerça seu poder: vote consciente”, defende o documento. A Firjan realizou encontros e apresentou agendas com propostas a candidatos ao Governo do Rio de Janeiro e à Presidência da República.

Ponto Final

Com várias condenações e barrado pelo TSE, José Roberto Arruda (PSD) entrou sujo e saiu mais borrado ainda na disputa eleitoral do DF.