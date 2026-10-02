MP que determina o fim das bets foi assinada pelo presidente Lula na sexta-feira, 25 de setembro - Divulgação/CDL Petrópolis

MP que determina o fim das bets foi assinada pelo presidente Lula na sexta-feira, 25 de setembroDivulgação/CDL Petrópolis

Publicado 02/10/2026 00:00

A diferença entre Eduardo Paes (foto) (PSD) e Douglas Ruas (foto) (PL) caiu drasticamente nos últimos dias da campanha na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro. Mesmo não tendo conseguido alçar Ruas a governador no mandato-tampão, o PL tem uma coisa só em mente: levar a disputa para o 2º turno e apostar no apoio de Flávio Bolsonaro (em alta no Rio) para virar o jogo contra Paes, candidato de Lula no estado.