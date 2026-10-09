Luís Roberto Barroso defendeu a Corte neste sábado (23) - Valter Campanato / Agência Brasil

Luís Roberto Barroso defendeu a Corte neste sábado (23)Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 09/10/2026 12:00

Independentemente de quem vencer a eleição no fim do mês, o próximo presidente da República precisará rever urgentemente a Lei de Acesso à Informação (LAI) – para fazê-la valer! Atualmente, diferentes órgãos dos três Poderes se valem do sigilo institucional (o contrarregra dessa lei) para esconder dados importantes da sociedade quando demandados, inclusive em ministérios. Um caso surreal é o notório passeio do então presidente do STF, Luís Roberto Barroso (foto), a Mendoza, terra dos vinhedos argentinos, conforme revelou a Coluna. Ele voou em um jatinho da FAB para uma palestra a convite na cidade, ficou dois dias e meio lá, com o jato no pátio, e levou seis caroneiros – num evento que lhe demandou apenas uma hora de agenda oficial. Nem a FAB ou o STF informaram quem eram os passageiros. Nenhum dos órgãos quis responder aos questionamentos enviados via LAI. No Executivo, principalmente, a transparência de programas e de suas execuções é imprescindível para a boa gestão do futuro governo.

Nova chance

Os deputados eleitos Daniel Soranz (foto) (federal) e João Pires (estadual), ambos pelo PSD, devem abrir vaga em janeiro para dois aliados de Eduardo Paes no Rio de Janeiro: Hugo Leal e Cláudia Vasconcellos. O primeiro deve voltar para a Secretaria Municipal de Saúde e o segundo para a de Defesa do Consumidor. Com isso, o veterano Hugo Leal poderá retornar à Câmara dos Deputados, e Cláudia Vasconcellos terá seu primeiro mandato na ALERJ.

Euforia

Ex-secretário de Segurança de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PL), eleito senador, causou ciumeira na reunião entre Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. Alguns aliados torceram o nariz quando ele enfatizou, mais de uma vez, segundo relatos de presentes, que foi o mais votado em SP. Há quem veja no gesto uma tentativa de pleitear uma pasta em um eventual governo federal.

Saúde financeira

De 2020 a 2026, hospitais, laboratórios, farmácias e operadoras de planos de saúde captaram ao menos R$ 191 bilhões via emissões de ações e títulos de renda fixa no mercado de capitais, segundo dados do ANBIMA DATA. Grupos como Rede D’Or, Dasa, Mater Dei, Fleury, Raia Drogasil e NotreDame Intermédica usaram o dinheiro levantado via crédito privado para expandir operações, gerar empregos e modernizar estruturas.

Motos e consórcio

O setor de consórcios movimentou R$ 389,59 bilhões entre janeiro e agosto de 2026, uma alta de 24,2% na comparação anual. Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Foram comercializadas 3,82 milhões de cotas, alta de 15,1% no período. “Isso reforça a expansão da modalidade como alternativa planejada”, diz Guilherme Lamounier, da Multimarcas Consórcios.

IA jurídica

A legaltech LawAgent estima em R$ 2 bilhões por ano o mercado de ferramentas de Inteligência Artificial para advogados no Brasil. A projeção é dos sócios Bruno Abreu e Andre Estrella, com base em dados da OAB e em uma pesquisa da FGV Direito SP, que aponta que 78% dos profissionais usam ferramentas pagas, em um universo estimado de 1,5 milhão de advogados. A LawAgent, que investiu R$ 2 milhões para desenvolver sua plataforma, passa a mirar, a partir de outubro, os departamentos jurídicos corporativos.