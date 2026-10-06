Benedita da Silva, ex-governadora do Rio, é uma das candidatas favoritas ao Senado pelo estado - Divulgação

Benedita da Silva, ex-governadora do Rio, é uma das candidatas favoritas ao Senado pelo estadoDivulgação

Publicado 06/10/2026 12:00

Esta eleição, além de mostrar que as pesquisas erraram feio nos índices para Presidência, comprovou o enterro dos caciques tradicionais – e alguns que tiveram a chance de fazer História e ficam no caminho. Tradicionais e veteranos políticos foram derrotados. Disputando vagas para o Senado, vão ficar em casa Renan Calheiros (MDB-AL), Ciro Nogueira (PP-PI) – presidente do Progressistas – Aécio Neves (PSDB-MG), Gleisi Hoffmann (PT-PR), Benedita da Silva (foto)(PT-RJ), Simone Tebet (PSB-SP), Marina Silva (REDE-SP), Esperidião Amim (PP-SC) e Randolfe Rodrigues (PT-AP). O ex-presidenciável Aécio amargou um vergonhoso 7º lugar em Minas, que já governou. Ex-ministras de Lula da Silva, Marina e Simone abraçaram a causa do petista em SP e ficaram no caminho. Gleisi tentou até no tapetão tirar do caminho toda a chapa ao Senado de Deltan Dallagnol e Felipe Barros, e se deu mal. Ex-todo poderoso governador de Goiás, Marconi Perillo foi humilhado no Estado e ficou em 4º lugar.

Bolsonaro no Senado

O PL vai chegar no mínimo a 25 senadores em 2027, já confirmados ontem – além de outros tantos aliados bolsonaristas, independentemente de quem se eleger presidente. O partido já vai chegar mandando na presidência da Casa e nas principais comissões. E com praticamente um terço do plenário sob controle.

Silêncio conveniente

O silêncio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e a indefinição do partido na eleição nacional, sem abraçar um dos candidatos, mostra o velho e forte partido que está no Poder em todos os Governos desde a redemocratização. O MDB é o cabo eleitoral dos sonhos, com o maior número de prefeitos (861) e vereadores (8.114) do Brasil.

Vices escondidos

Lula da Silva e Flávio Bolsonaro – principalmente este – esconderam seus vices. Geraldo Alckmin não ganha nem para vereador mais, após romper com seu eleitor tradicional e fechar com Lula da Silva. Já Alfredo Gaspar, vice do bolsonarista, é um nome de Arthur Lira, eleito ontem senador em Alagoas.

Aviões americanos

É balela essa história de ingerência do Governo norte-americano na eleição brasileira. AS instituições aqui são fortes, as urnas eletrônicas mais ainda. Mas é fato que causa estranheza o movimento nas pistas e pátios de uma semana para cá. Aterrissaram aqui grandes jatos militares e do FBI em Natal (RN), Campo Grande (MS) e Campinas (SP).

Vereador preso

O vereador Valdemir Virgino (PRD) e outras 17 pessoas foram presas no sábado, em Teresina (PI), sob acusação de compra de votos. Com o parlamentar foram apreendidos cerca de R$ 47 mil. Das pessoas detidas, 16 foram liberadas após pagamento de fiança. A defesa de Valdemir afirmou que o dinheiro era para o pagamento de pessoas que trabalharam na campanha eleitoral.

Resseguro

As cessões de resseguro das seguradoras brasileiras no 1º semestre de 2026 tiveram um leve aumento de 2,7%, comparado ao mesmo período no ano anterior e considerando o ramo de pessoas. O volume de prêmio de resseguro foi de R$ 15,27 bilhões, no 1º semestre de 2026. O levantamento é da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Ponto Final

Faltou uma mulher candidata a presidente, em pleno ano 2026 – no terço do século 21 – quando tanto se debate o empoderamento delas.