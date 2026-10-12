Medida provisória do presidente Lula proibiu as bets no Brasil; empresas prometem batalha jurídica - Reginaldo Pimenta

Medida provisória do presidente Lula proibiu as bets no Brasil; empresas prometem batalha jurídicaReginaldo Pimenta

Publicado 12/10/2026 06:00

O núcleo duro da campanha de tentativa de reeleição do presidente Lula da Silva (PT) bate cabeça. Lula reuniu seus próximos numa reunião há dias no Palácio da Alvorada, entre eles o senador Jaques Wagner (PT-BA), o Galego, com quem se aconselha há 40 anos. Participaram também Alexandre Padilha, Rui Costa, Miriam Belchior e a primeira-dama Janja. Com exceção da esposa, que dá pitaco em tudo, Jaques foi o único que teve coragem de falar. Citou em suar muito a camisa para virar o jogo eleitoral neste 2º turno. É o que o presidente faz, meteu os pés na rua.

O tal Júlio

A Polícia Federal sabe que o tal Júlio que é citado por Daniel Vorcaro em suas mensagens de whatsapp, que lhe abriria portas nos fundos de pensão estatais, é Júlio César dos Santos, o amigo próximo e ex-sócio de José Dirceu, ex-ministro de Lula que tinha (ou ainda tem) ingerência no Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) e Previ (BB). Segundo a “VEJA”, Vorcaro queria negócios de até R$ 10 bilhões com os fundos.

Correria

É chegada a hora de servidores públicos sérios, comprometidos com o País, de a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da República triplicarem a atenção para o que acontece em ministérios desde dia 5 de outubro. Há um corre-corre dentro das pastas para fechar megacontratos às pressas. Será por quê? O leitor não é bobo, vai entender.

Reforço

Presidente do Banco dos BRICS, a ex-presidenta do Brasil Dilma Rousseff veio para votar dia 4 e ficou. Sob sua sugestão, o presidente Lula da Silva incorporou ao núcleo de campanha o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Mas os manda-chuvas continuam sendo Edinho Silva e Camilo Santana.

Hermanos acá

O Decreto 13.132 do presidente Lula autorizou a entrada de centenas de militares da Aeronáutica e Exército da Argentina no Rio Grande do Sul, desde sábado até o próximo dia 17. É para o treinamento conjunto ARANDU com as forças militares do Brasil.

Brasil-Berlim

O Sesc Cultural de Brasília fechou parceria com dois centros de arte contemporânea de Berlim, o Haus der Kulturen der Welt e o SAVVY Contemporary. O acordo prevê intercâmbio de artistas, curadores, residências, projetos educativos e ações conjuntas nas áreas de arte, tecnologia e formação de público. A intenção é ampliar a circulação da produção cultural brasileira e aproximá-la dos circuitos internacionais.

China in Rio

O China Media Group realizou a cerimônia de encerramento das exibições presenciais e de lançamento da programação online da 6ª Temporada de Exibição de Obras Audiovisuais Chinesas no Brasil. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, na quinta (8). O encontro fez parte do Festival do Rio e RioMarket. O projeto integra as celebrações do Ano Cultural Brasil–China 2026, com 14 produções audiovisuais chinesas.