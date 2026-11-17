Para Rogério Marinho, a sessão passou uma "sensação de impunidade" e de "frustração" à sociedade - Roque de Sá/Agência Senado

Para Rogério Marinho, a sessão passou uma "sensação de impunidade" e de "frustração" à sociedadeRoque de Sá/Agência Senado

Publicado 17/11/2026 12:00

Os palacianos da transição das eras Lula III para a IV acompanham de perto as articulações do senador Rogério Marinho (foto) para a presidência do Senado — ele tem chances reais de derrubar a reeleição do neoaliado do governo, Davi Alcolumbre. Caso Marinho obtenha êxito em fevereiro para o comando da Casa, o presidente Lula da Silva já tem na mesa uma equação: tira Rodrigo Pacheco do Tribunal de Contas da União e o promove a ministro do STF, na atual vaga aberta. Nesse caso, Alcolumbre é alçado a substituto de Pacheco no tribunal administrativo. Nesse cenário, os palacianos trabalham com um acordo com o PL do Senado para garantir Pacheco no Supremo. Entra nessa conta também Gleisi Hoffmann, derrotada para o Senado e cotada para o TCU. Ela ganharia um ministério, num acordo de bancadas das duas Casas.

Cadê o ajuste?

O mercado não viu ajuste fiscal ou corte de gastos até agora nos anúncios de Lula da Silva. Descobriu, sim, um ajuste de... Orçamento. O gasto continua lá, só será contingenciado ao humor do governo, mexendo numa e noutra conta.

Voltei

Quem prova do poder não fica longe de Brasília. Após temporada boa na sua Bahia — até como chefe do sistema penitenciário —, o ex-ministro de Lula da Silva e ex-deputado Geddel Vieira Lima voltou a circular discretamente pela capital. Foi visto no restaurante Lakes na quarta (10) com o presidente da Agência Nacional de Mineração, Mauro Sousa. Aliás, a Bahia tem minerais de terras raras no sul do estado.

Ciscando terra

Ex-ministro da Agricultura de Dilma Rousseff, Neri Geller era, neste ano, o candidato a deputado federal preferido dos barões do agronegócio de Mato Grosso. Mas teve pífios 38 mil votos. O escândalo do “Arrozgate”, no início da gestão Lula III, enterrou seu nome no agro e seus projetos — sem previsão de colheita... Entre portas, Geller trabalha para presidir a Conab ou ser secretário-executivo do Mapa no Lula IV.

Renova & Segurança

Diante das perspectivas abertas pela PEC da Segurança, aprovada no Senado, o RenovaBR promoveu, em São Paulo, encontro com seus alunos para debater o tema com prefeitos e gestores municipais. “Segurança pública é a demanda que mais chega ao poder local, e quem governa precisa estar preparado para responder com qualidade”, afirma Rodrigo Cobra, diretor-executivo do RenovaBR.

Menu das canetinhas

Estudo realizado pelo PiniOn aponta que 60,7% dos usuários de canetas emagrecedoras buscam porções menores em restaurantes e aplicativos de delivery. Já 53% pagariam o mesmo valor por uma porção reduzida, mas com condicionantes. O estudo foi feito com 2.372 pessoas. Para 70,4% delas, a mudança na alimentação alterou hábitos de consumo em casa, impactando o varejo, a indústria de alimentos e as farmácias.

ESPLANADEIRA

#Advogados Rodrigo Baraldi, Rafael Teles e Agnaldo Utuari criam Vanguardian Club, com apoio da Moovr. #TechMind Experience foi realizado sábado, no Mackenzie (SP). #Anderson Schreiber lança hoje "Supremos Dilemas" (Ed. Nova Fronteira), na UFPR (Curitiba). #Aos 96 anos, Lima Duarte estrela campanha do Banco Bmg sobre potencial de consumo 50+. #Emerson Fittipaldi renova contrato para ser consultor técnico dos pneus Magnum Tires. #Grupo Genial reforça Compliance com a contratação de Gabriela Metz Brea, ex-JP Morgan. #Summit Mulheres que Inovam acontece quinta-feira (19/11), das 16h às 20h: Insç: tinyurl.com/4nwexfap. #Topaz aponta resiliência do consórcio e pressiona modernização tecnológica das administradoras.