Lula destacou também as oportunidades ligadas à geração de energia limpa - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Lula destacou também as oportunidades ligadas à geração de energia limpaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 10/11/2026 06:00

Vem aí um pacotão numa canetada só. Já em janeiro o presidente Lula da Silva (foto) quer assinar a nomeação de todos os novos ministros para as principais pastas – os partido da base foram avisados sobre umas 18 vagas, e apresentarão a lista. Uns três serão da cota pessoal do Barba. Tudo pela governabilidade e para começar fevereiro a fim de ajudar a reeleição de Davi Alcolumbre ao Senado, agora fechado com o petista.

Plantando

Cotado para ser o ministro da Agricultura se Flávio Bolsonaro fosse eleito presidente, o deputado Pedro Lupion Presidente (Rep-PR), presidente da poderosa Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), viu a lavoura pegar fogo. A FPA ainda será consultada, evidente. Mas ganhou força o senador eleito Reinaldo Azambuja (PL-MS). Mas o que um bolsonarista faria no Governo Lula? Aí está a jogada – do Barba e da Frente.

Tá cedo, gente

Mal Celina Leão (PP) foi reeleita para o Governo do DF e a ex-primeira-dama confirmada para o Senado, os afoitos de ambos os lados já preparam ofensiva eleitoral. As alas alvissareiras cravam um iminente acordo para 2030: Celina vai ao Senado, com apoio de Michelle Bolsonaro (PL), que disputaria o Governo do DF. A conferir.

Contra...

Diretores da CNI e CNC foram ao STF contra o fim da escala 6x1, e o ministro Flávio Dino ficou com a relatoria. Enquanto o julgamento não sai, o prazo de 15 de dezembro continua de pé, pela lei. Para Stefanno Polidoro, CEO da GrowthTec, quem esperar a decisão para se preparar vai improvisar. “O 1º passo é olhar para dentro e entender onde a tecnologia pode melhorar os processos e tirar tarefas repetitivas da equipe.”

... o tempo

Nos dias de folga, a IA pode fazer a triagem do atendimento, mas tem limite. “A IA não faz o pão nem atende no balcão. Pode anotar a encomenda do bolo de aniversário pelo WhatsApp e ajudar a planejar a produção do fim de semana”, diz Polidoro. A folga do padeiro, resume ele, depende de uma boa escala.

Povo quer $$

Pesquisa da Cielo mostra que a antecipação de recebíveis atinge o pico em dezembro, 36% acima da média anual. Entre as datas comemorativas do varejo, o pós-Natal concentrou quase 25% do mês e a Black Friday somou 8% de novembro. Nos dias da semana, segundas (29%) e sextas (24%) reúnem 54% dos pedidos. O Índice Cielo do Varejo Ampliado registrou queda de 2% em agosto, o 15º mês consecutivo de retração.