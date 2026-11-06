Antes de boletim médico, Lula parabenizou o Senado pela aprovação da PEC da segurança - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Antes de boletim médico, Lula parabenizou o Senado pela aprovação da PEC da segurançaTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 06/11/2026 06:00

Circula entre adidos de comércio de embaixadas importantes da Europa e Ásia um memorando com reports sobre a instabilidade jurídica para investimentos no Brasil. Daí vem uma das preocupações do presidente Lula da Silva (foto) em acalmar o mercado, além de fuga de capitais estrangeiros na B3 logo depois da reeleição confirmada. O tiro no pé que “queimou” a imagem do Brasil entre investidores foi a MP que proibiu as .bet. No documento, ressaltam que as empresas licenciadas pelo próprio Ministério da Fazenda não terão devolução do Tesouro dos R$ 30 milhões pagos para permissão da concessão. Conforme divulgamos, o setor demitiu quatro mil empregados até fim de outubro.

E-Gov & GDF

O aplicativo e-Gov, do Governo Federal, que passa por problemas recentes, conforme relatado pela Coluna, agora dificulta para o Governo do DF, que foi o último a migrar para o sistema do App para emissão de notas fiscais de empresas enquadradas no SIMPLES. Relatos de contadores e empresários dão conta de que ninguém está conseguindo emitir os documentos – e o atraso nos recebíveis é o desafio.

Tschüss

Esse título é como se escreve Tchau! em alemão. Um grupo do país europeu desistiu de investir na sociedade com uma empresa do Brasil diante do que considera cenário de risco na economia para 2027, com as contas públicas subindo feito foguete de Musk. O aporte numa empresa brasileira seria de R$ 250 milhões e mais duas plantas.

Ele voltou

O deputado federal reeleito Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde, foi escolhido pelo Progressistas para ser o seu representante na Comissão Mista de Orçamento da União, a poderosa CMO. A experiência pesou. Com bom trânsito suprapartidário, vai ajudar o partido a destravar questões que os acalorados debates eleitorais criaram e liberar o caminho para emendas a variados segmentos.

Pé na estrada

Sócio da XP e presidente da Associação Nacional das Corretoras de Valores, Rafael Furlanetti segue rotina de agenda nacional. Almoçou ontem com o governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Rep), e com o senador eleito Evair de Melo (PV). Reuniu-se também com a prefeita Cris Samorini (PP), e encerrou o dia em papo com alunos do Instituto Líderes do Amanhã, fruto do projeto “Espírito Santo em Ação”.

Rota verde

A Ultragaz prepara a estreia no abastecimento de biometano nas autoestradas. A empresa escolheu o Complexo do Lago Azul, na Rodovia dos Bandeirantes (SP), para instalar os primeiros postos dedicados a frotas pesadas. Serão duas unidades. Elas terão capacidade para fornecer 24 mil m³ do combustível por dia, cada. Esse combustível tem capacidade de descarbonizar mais de 95% das emissões de caminhões e máquinas.

Dinheiro empresarial

A Corretora do Itaú BBA estruturou mesa dedicada ao crédito privado para investidores institucionais. Ela será comandada por Bruno Costa, Flavio Santos, e Lucas Lancelotti. “Acreditamos que o mercado de tende a evoluir para um modelo de full brokerage house, em que inteligência, qualidade de execução e serviços diferenciados farão a diferença”, diz Leonard Linnet, head de Equity e Corretora Institucional do Itaú BBA.

ESPLANADEIRA

#Jornalista Jorge Eduardo recebe na CLDF (10/11) título de "Cidadão Honorário de

Brasília". #Aurum Wealth debate dia 10/11 os impactos da Reforma Tributária nos

investimentos. #Fundación Mapfre recebe inscrições dos Prêmios à Inovação Social

até 1/12: https://tinyurl.com/cyk8cjue . #Camilla Grossi (EcoRodovias) integra na

Turquia delegação de jovens líderes pelo clima ligada à ONU. #Rio recebe de 11 a

13/11 Rio Health Forum, reunindo governos, instituições e empresas de Saúde.

#Trevo, healthtech de saúde preventiva, conquistou o 2º lugar no Prêmio Reclame

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