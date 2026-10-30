Flávio divulgou carta em que se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil" - Pablo Porciuncula / AFP

Flávio divulgou carta em que se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil"Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 30/10/2026 12:00

Os empresários do setor de apostas eletrônicas (.bets), que depositavam grande esperança na eleição de Flávio Bolsonaro (foto) — cuja plataforma previa a reautorização das operações —, demonstram profunda mágoa com a primeira-dama Janja da Silva. Nos bastidores, ela é acusada de convencer o presidente Lula a extinguir os sites sob o pretexto de que os apostadores estariam sem recursos para frequentar shows musicais. Conforme revelado por esta Coluna há poucos dias, o setor já contabiliza a demissão de 4 mil funcionários após o decreto presidencial que baniu as plataformas no país.



R$ 1 milhão

Um deputado federal terá de pagar R$ 1 milhão a um colega de plenário após perder uma aposta eleitoral. Segundo a Tribuna da Bahia, ambos assinaram um acordo em cartório, com firma reconhecida, a apenas dois dias do segundo turno. O parlamentar derrotado havia apostado na vitória de Flávio Bolsonaro.



O povo paga

A ausência de uma atuação de ofício por parte do Ministério Público Federal, somada à inércia da oposição diante de cifras tão expressivas, chama a atenção. Em um cenário de rigor institucional, haveria imediata iniciativa para investigar um contrato de R$ 2 bilhões firmado pelo Ministério da Saúde com uma entidade social recém-criada. A organização é comandada por uma médica que ganhou notoriedade ao cantar "Presidenta, I Love You" para Dilma Rousseff durante a internação da ex-presidente em São Paulo.



Salto alto

Um ex-governador aliado do presidente Lula apontou à Coluna os fatores que, em sua análise, culminaram na derrota de Flávio Bolsonaro: “Foi um somatório de erros”. Para ele, o principal problema foi a soberba, exemplificada por declarações como "Não quero que o Presidente me passe a faixa, vai ser o meu pai". Ele citou ainda o desgaste provocado pela provável ministra da Fazenda da chapa, que defendia cortes severos e a replicação do modelo econômico de Javier Milei.



X contra a perseguição

Ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado estadual, Carlos Minc (PSB-RJ) utilizou suas redes sociais para criticar a colega de Assembleia Legislativa (ALERJ), Índia Armelau (PL). A parlamentar havia sugerido a empresários a demissão de funcionários que votaram no presidente reeleito. “Isso é República?”, questionou Minc em seu perfil no Instagram. “Não é Monarquia, tampouco despotismo esclarecido. Isso é o despotismo da vingança”.



Milho no comboio

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará um pregão de frete para contratar o transporte de 9,9 mil toneladas de milho pertencentes aos estoques públicos. A disputa ocorrerá na próxima terça-feira (3), por meio do Sistema Eletrônico da Conab. O processo adotará o formato de ofertas decrescentes de preços e contará com recursos de operações oficiais de crédito. O grão negociado é referente à safra 2024/25.

ESPLANADEIRA



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