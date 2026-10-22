Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados nas pesquisas - Lula Oficial e Charles Vieira / Campanha Flávio bolsonaro

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados nas pesquisasLula Oficial e Charles Vieira / Campanha Flávio bolsonaro

Publicado 22/10/2026 12:00

Desde o 1º turno, os maiores institutos de pesquisa do Brasil não divulgam de imediato no site do Tribunal Superior Eleitoral o detalhamento das sondagens por municípios ou estados onde são feitas as entrevistas – e também não disponibilizam a lista de cidades onde pesquisadores coletaram dados. Essa é uma informação fundamental para mapear perfis de eleitores, regiões abordadas e compreender números como a pesquisa Quaest de ontem, na qual Flávio Bolsonaro (PL) tem apenas um ponto percentual de vantagem sobre o presidente Lula da Silva. O cenário difere das eleições passadas, quando essa informação era publicizada no TSE tão logo o levantamento era divulgado na mídia. A pesquisa da Quaest, de ontem, apareceu no link do Tribunal com este aviso: “Pesquisa não possui arquivo de bairros/municípios” – a exemplo de dezenas de outros institutos. Questionada se poderia enviar à Coluna a lista de cidades visitadas, a assessoria da Quaest informou que esses dados só poderão ser demandados junto ao TSE, e emendou apontando a Corte como dificultadora: “No segundo turno, o TSE implementou mudanças no sistema, passando a exigir a complementação de diversas informações e alterando tanto os prazos quanto a forma de disponibilização desses dados ao público. Como essas definições são de responsabilidade do próprio Tribunal, não temos como antecipar quando as informações estarão disponíveis”.



Saldo à mesa



Uma ala poderosa do staff eleitoral do PT, que faz a ponte com o mercado, enviou sinais de paz para fundos de financiamento estrangeiros e pretende reunir o presidente Lula da Silva com grandes empresários e investidores, novamente, em São Paulo ou Brasília até sábado. A intenção é tranquilizar o ambiente financeiro sobre as contas públicas num eventual 4º mandato do petista, a despeito dos bilhões de reais a mais de gastos previstos para 2027.



3 na fila



Caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito presidente no domingo, Ronaldo Caiado será nomeado ministro da Justiça, e o coronel da PM-SP Guilherme Derrite será o ministro da Segurança Pública. Um acordo que passa também por promover a senador o 1º suplente de Derrite, eleito dia 4: o advogado Vicente Santini (Rep), ex-assessor especial do governo de São Paulo e da Casa Civil do Governo Jair Bolsonaro.



Verdinhas



Há um barril de pólvora cheio e aterrado nas terras do Cerrado do Planalto Central, prestes a ser descoberto: como a Terracap, estatal do Governo do DF, tem sido uma mãe generosa em lotes valiosos para empreiteiros e redes de atacadões.



Bug.gov



Lançado com pompas pelo Governo há anos, o aplicativo e-gov é um pacote de problemas online. Há um mês o Ministério da Gestão e Inovação bate-cabeça e não consegue resolver um bug que deixa indisponível para milhões de brasileiros o serviço de assinatura digital acessado pelo smartphone. E eles sabem tudo da sua vida.



PUC-Rio & Nobel



Pesquisa desenvolvida na PUC-Rio tem conexão com os estudos que levaram Francis Halzen ao Nobel de Física de 2026. Professor da universidade, Arman Esmaili publicou dois artigos com o cientista a partir de dados do IceCube, observatório instalado no Polo Sul para detectar neutrinos de altíssimas energias. Esmaili apresentará o projeto para desvendar fenômenos cósmicos hoje na sede da PUC-Rio, às 17h.

ESPLANADEIRA

#IA: alunos evoluem até 215 pontos na redação do Enem com a Red1000, da Cogna Educação. #Danielle Campos e Beatriz Reis realizam 27/11 live "Marca em Movimento: como preparar seu posicionamento para 2027": tinyurl.com/bdfxfwwf. #Empresa Árvore lança programa de avaliação para fluência leitora brasileira. #Festival de Cinema Francês do Brasil ocorre de 29/10 a 11/11. #Milon registra alta de 14% no Dia das Crianças em 2026. #Psicanalistas Ana Carolina Caldas e Renata Bento falam sobre amizades e vínculos, dia 30/10, na Casa Cor Rio.