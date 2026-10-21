Edson Fachin é relator do caso Master no STF - Rovena Rosa / Agência Brasil

Edson Fachin é relator do caso Master no STFRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 21/10/2026 00:00

Em março de 2021, assim que soube da decisão do ministro do STF Edson Fachin (foto) que anulou as condenações de Lula da Silva e o libertou – abrindo caminho para sua candidatura – o então presidente Jair Bolsonaro bateu a mão na mesa e soltou “maravilha” com uma gargalhada. Comemorou o fato de que disputaria o cargo com o petista, para quem ele meses depois perdeu a reeleição. No 1º trimestre deste 2026, tão logo foi informado de que o candidato a presidente do PL seria Flávio Bolsonaro, o presidente Lula – em alta nas pesquisas na ocasião – deu um recado debochado a um amigo do senador, num evento: avise a ele para não desistir. O domingo dirá se Lula morderá a língua.

Risco eleitoreiro

A despeito de os apoiadores apontarem que a Emenda que encerrou a escala de trabalho 6 x 1 vai dar soluções, ainda não regulamentada é hoje apenas um ato eleitoreiro. Sindicatos e empresas estão apavorados com os acordos de convenções coletivas que terão de ser obrigatoriamente renegociados com a lei da nova escala.

Régua e compasso

Num país que tem mais academias de ginástica que escolas e faculdades, não é surpresa essa infelicidade: A escassez e a evasão de talentos na engenharia e o futuro do setor estão entre os temas do Seminário ANE 2026, da Academia Nacional de Engenharia, dias 5 e 6 de novembro em Florianópolis. Presidente da ANE, Mário Menel alerta que grandes decisões do País dependem da formação destes profissionais.

Gestão pública

A sede da PGE-RJ recebe de hoje a sexta-feira o XIX Congresso Anual da Associação de Direito e Economia (ABDE) para debates sobre economia e políticas públicas brasileiras. O ministro dos Transportes, George Santoro, e o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega são esperados no evento. “Nosso objetivo é promover um debate qualificado, plural e independente”, diz Cristiane A. J. Schmidt, presidente da ABDE.

Paraísos baianos

Criado pela Associação Comercial e Empresarial de Cairu, o Portal Oficial de Vendas Morro de São Paulo & Boipeba vai aproximar hotéis, pousadas, passeios, experiências e serviços locais de agências e operadores. É estratégia de maior visibilidade dos paradisíacos destinos nos mercados nacional e internacional, específicos para o ambiente B2B. Link : https://l1nk.dev/yaA97ZK

Saúde Mental

A ABRH Brasil realiza amanhã, on-line, o Fórum “Saúde Mental 2030 – Estamos preparados? Pessoas, trabalho e tecnologia em transformação”. Mario Sergio Cortella, Jeane Tsutsui (Grupo Fleury) e outros especialistas debaterão a saúde mental no ambiente corporativo, liderança, IA e bem-estar financeiro, incluindo os impactos do endividamento e das apostas esportivas: Insc: materiais.abrhbrasil.org.br/fsm-2026.

ESPLANADEIRA

#ENGIE abre insc. para 7º edital Mulheres do Nosso Bairro até 6/11: tinyurl.com/muu5akv6. #Cine Macunaíma exibe hoje na ABI o curta “Aqui Comem os Pombos”, de Gabriel Contente. #Quase 70% dos médicos no Brasil usam IA no atendimento, aponta estudo MV. #Topaz completa 39 anos e aponta Intelligent Banking como nova era do setor financeiro. #ABRAEC celebra 43 anos representando empresas do transporte expresso internacional de cargas e remessas. #Rio recebe fisweek de 11 a 13/11, maior festival de saúde na América Latina.