Hugo Motta quer definir pautas que ficaram pendentes em março - Divulgação/ Câmara dos Deputados

Hugo Motta quer definir pautas que ficaram pendentes em marçoDivulgação/ Câmara dos Deputados

Publicado 15/10/2026 12:00

Independentemente do presidente eleito na noite do dia 25 de outubro, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (foto) (Rep-PB), se articula para se manter na poltrona a partir de fevereiro – mesmo com a força significativa do PL, que terá uma bancada inédita de 121 deputados. Há sinais pró-Motta. Líder do PSD na Casa, o reeleito Antônio Brito (BA) o chamou para uma conversa com a bancada na tarde de terça-feira e praticamente fechou apoio a Motta. O PSD elegeu 43 deputados, e o Republicanos tem 41 a partir de 2027. O Progressistas, com 41, está na fila para analisar o cenário, só esperando a eleição do presidente. E o PL não precisa de ninguém; há indicativos de que vai bater pé no tapete verde para conquistar a cadeira.

Vai explodir

O Governo Lula, que tem exportado petróleo e pagado subsídios a refinarias para segurar o preço da gasolina, já perdeu o fôlego. Só espera a eleição passar para liberar os preços da Petrobras – o barril continua acima de US$ 103 – e chutar o tanque. A gasolina vai subir e, com ela, virá a inflação do mês.

Água no vinho!

Virou piada esse encontro. Dias antes da eleição, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) estava tão confiante de que seria eleito governador do Rio no 1º turno que promoveu um jantar em petit comité com o chefe do TJ e o governador-tampão Ricardo Couto, além de vários procuradores. Entre dezenas de garrafas de vinho, já citavam futuros secretários e até um futuro indicado para o Tribunal. Hoje, todo mundo pede bênção a Douglas Ruas.

Saúde da mulher

A taxa de mamografias caiu 20% desde 2024 entre mulheres de 50 a 69 anos, sinalizando a necessidade de maior conscientização na prevenção do câncer de mama. Já na faixa das mulheres de 40 a 49 anos, houve aumento de 28,1%, de acordo com a Fundação Integrada de Diagnóstico, Pesquisa, Educação e Inovação em Saúde – FIDI. O levantamento foi realizado em 120 unidades de saúde de SP, RJ, MS, GO, CE e RS.

Lei de Arbitragem

Os 30 anos da Lei de Arbitragem, completados em setembro, serão celebrados no 13º Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, nos dias 19 e 20/10, em SP. Carlos Alberto Carmona, Selma Lemes e Pedro Martins, autores do anteprojeto que originou o marco legal do setor, debaterão a evolução do método e seus novos desafios. Tarifaço em contratos internacionais, Reforma Tributária e disputas societárias estão na pauta do Congresso.

Mais exportações

As autoridades sanitárias e fitossanitárias do Kuwait, Nicarágua, Síria e Bangladesh comunicaram a abertura de mercados para novos produtos brasileiros. Está autorizada a exportação de mamão fresco para o Kuwait; de sementes de berinjela para a Nicarágua; de milho em grãos para a Síria; e de grãos secos de destilaria (DDG) para Bangladesh.

ESPLANADEIRA

#Lider é fornecedora de mobiliário do Hunter International Forum. #Grupo Rão estreia novo modelo de operação no aeroporto Santos Dumont (RJ) com Najah Rão. #Psiquiatra Luís Carlos Murari lança livro "MedicAção: o que a psiquiatria escondeu na segunda metade do remédio" (Ed. Gente). #Luis Wolf lança sábado livro “Imposto, Impacto e Sustentabilidade na Reforma Tributária”, na Argumento (RJ). #Usina Henry Borden, em Cubatão (SP), completa 100 anos com R$ 338 milhões investidos em modernização. #Movimento "Para Tudo" (Dasa) ocupa RJ e SP no Outubro Rosa e Novembro Azul.