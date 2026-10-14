Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PT - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo PTReginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 14/10/2026 12:00

Bem ao estilo diplomático, uma revolta silenciosa tomou as embaixadas de vários países em Brasília contra o presidente Lula da Silva (Lula) este ano, e isso contribuiu muito para que o petista seja malvisto em outros governos, embora não influencie na eleição brasileira. Dois atos, em especial, chamaram a atenção dos embaixadores. O resgate, com avião da FAB, da ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, condenada pela Justiça de seu país por corrupção. Prestes a ser presa, foi trazida para o Brasil com a chancela do governo de Lula. Foi visto como uma tremenda ingerência em prol de propósitos nada ortodoxos. E a canetada proibindo a operação das .bet no País, por motivos eleitorais, derrubou a “nota” do Brasil entre diferentes nações. O Brasil passou a ser visto como país de insegurança jurídica para investimentos. Os adidos comerciais ficaram pasmos.

RenovaBR no Senado

Pela 1ª vez, duas lideranças formadas pelo RenovaBR chegam ao Senado na mesma eleição. Rayssa Furlan (Pode) conquistou uma cadeira pelo Amapá, enquanto Alessandro Vieira (MDB) garantiu a reeleição por Sergipe. Rayssa, que já ocupou secretarias municipais em Macapá, será a 1ª mulher do RenovaBR a ocupar uma cadeira na Casa. Já Alessandro foi da 1ª turma de formação da organização, em 2018.

Vale-tudo

Desesperado para tentar virar o jogo eleitoral, o PT ligou o dane-se e entrou no modo vale-tudo na campanha eleitoral. Na segunda-feira (12), o programa de rádio do partido acusou o vice de Flávio, Alfredo Gaspar (PL), de estupro de vulnerável contra uma menor de 13 anos. Essa fake news ainda roda, mesmo ele sendo inocentado pelo STF e depois de a senadora Soraya (PSB-MS) e o deputado Lindberg (PT-RJ) serem processados pela mentira.

Língua contida

Antes um crítico do projeto, mesmo que discretamente, o presidenciável Flávio Bolsonaro mudou de ideia e acaba de abraçar a causa do fim da escala de trabalho 6 x 1. A duas semanas da eleição, votar contra a proposta é perder votos, constataram todos os aliados. Mas ele já havia antecipado a empresários que, se passar, essa proposta será concretizada de forma gradativa e negociada, para não prejudicar patrão e empregado.

Festa olímpica

O movimento olímpico tem muito a celebrar em 2026. Títulos inéditos, recordes impressionantes e novos ídolos no cenário mundial. Ingredientes perfeitos para o Prêmio Brasil Olímpico, que será dia 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A expectativa é receber Lucas Pinheiro, Alison dos Santos, as meninas da ginástica artística, Maria Clara Pacheco, do taekwondo, entre outros.

Oscar político

A Jordi Comunicação está entre as agências brasileiras premiadas na edição de 2026 do Napolitan Victory Awards, uma das principais premiações internacionais da comunicação política. É conhecido como o “Oscar do Marketing Político”. A agência conquistou cinco prêmios neste ano, com trabalhos realizados no Brasil e México.

ESPLANADEIRA

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