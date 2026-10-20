Roberta Luchsinger recebeu R$ 1,5 milhão do "Careca do INSS", conforme os registros obtidos pela PF - Reprodução/Redes sociais

Roberta Luchsinger recebeu R$ 1,5 milhão do "Careca do INSS", conforme os registros obtidos pela PF Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/10/2026 12:00

O clima de já ganhou de Flávio Bolsonaro (PL) preocupa demais a ala mais moderada do bolsonarismo em Brasília e São Paulo. A despeito das pesquisas de intenções de votos apontarem sua vitória – de todas divulgadas, só uma acertou o cenário do 1º turno – o alerta foi dado: ele deve parar com dancinhas e provocações gratuitas. Alguns aliados citaram que Lula estava “morto” e condenado numa cela, saiu de lá e se elegeu presidente novamente.

Boca de siri

A entrevista da lobista Roberta Luchsinger (foto) à CNN, com acusações ao presidente Lula e ao seu filho, foi uma bomba não esperada no staff eleitoral do petista, com efeito devastador. Sem saber como contra-atacar, a campanha orientou o presidente a apenas se calar.

Reforço no Paraná

O Deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR), acompanhado da ex-Governadora Cida Borghetti, sua mulher, comandou uma grande carreata em Maringá, no sábado (17). A meta de Barros, que é o coordenador da campanha bolsonarista na região, é que o Paraná dê mais de 500 mil votos para Flávio Bolsonaro no 2º turno, além dos quase 4 milhões já recebidos no 1º.

Judiciário no azul

O desembargador e Governador-tampão do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, é elogiado por cortar gastos na administração. Mas com tantos problemas para o Estado resolver em saúde, segurança e educação, reforçou o caixa do Judiciário, com dotação extra de R$ 462,8 milhões para 2027. À Coluna, o Governo justifica que o aumento da receita, que deve chegar a R$ 100 bilhões, cerca de R$ 9 bilhões a mais em relação à previsão inicial, ampliou a margem para adequações orçamentárias. Farinha pouca, meu pirão primeiro...

Frete$

Dados da Frete.com mostram que, desde que a fiscalização do piso mínimo endureceu, a oferta de fretes para autônomos caiu 20%. Com isso, as cargas migraram para veículos maiores. Em pesquisa com 726 caminhoneiros de todo o País, feita entre os meses de setembro e outubro, 62% dizem ter menos fretes, mesmo número dos que viram o faturamento cair desde maio. Um em cada cinco motoristas pensa em deixar a profissão.

Agência Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro passa a contar com uma publicação mensal, a “Revista da Agência Alerj”. O trabalho reúne matérias escritas pelos jornalistas da Comunicação Social da Casa, para divulgar e informar a população sobre leis, projetos e assuntos de interesse público. Os interessados também podem baixar o conteúdo pelo link: www.alerj.rj.gov.br/Comunicacao/Publicacoes/Jornal.

ESPLANADEIRA

#Rogério Minotouro e Pedro Rizzo são técnicos do "Lutando pela Tropa", reality da 1ª de MMA da Marinha. #Colgate/Sorriso lançã 2 cremes dentais em homenagem ao GreNal. #Appian/Atlantic Nickel tem recorde de produção de 12 mil toneladas em agosto e lucro de R$ 293 mi no 1S26. #Generali Brasil anuncia Vanessa van Enck Ramos como Diretora Técnica e de Sinistros. #Rede CpE realizou IX Encontro Anual, no Museu do Amanhã (RJ) e premiou professores. #Instituto BORA movimentou R$ 810 mi e mira atingir 5 mi de pessoas até 2032.