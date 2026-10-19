Segundo turno das eleições 2026 acontecem no dia 25 de outubro - Divulgação/Agência Brasil

Segundo turno das eleições 2026 acontecem no dia 25 de outubroDivulgação/Agência Brasil

Publicado 19/10/2026 12:00 | Atualizado 19/10/2026 17:37

Os institutos de pesquisa são comedidos quando se trata de divulgação em massa. Os trackings de três partidos apontam, mesmo com pequenas variações, para 53% a 47% com vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Lula da Silva (PT) no domingo. Eis os fatos: o desgaste de Lula e do PT e o forte trabalho de comunicação dos bolsonaristas nas redes sociais nos últimos quatro anos. Lula entrou nas redes só há duas semanas, pois estava preocupado, no primeiro turno, em distribuir bondades com a caneta e o saldo do Tesouro. Mas ele não levou em conta que a nova TV está na mão do povo, e o novo canal é a rede social — não mais em casa. Flávio apostou nisso e avançou muito, com propostas e batendo nos problemas do Governo e nos pessoais do adversário.

Fator Roberta

Dentro do Palácio do Planalto, a avaliação do staff eleitoral presidencial é de que a bomba verbal de Roberta Luchsinger para o canal CNN teve o aval do casal presidencial. Cientes de que ela explodiria, Lula se afastou dela por recomendação jurídica e lavou as mãos. A esposa, muito amiga da lobista, a teria incentivado a contar tudo, como vendeta.

Brasil sem varizes

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular conquistou um reconhecimento histórico com o projeto Brasil Sem Varizes, que entrou para o RankBrasil — Livro dos Recordes Brasileiros como a Maior Ação Simultânea de Tratamento de Varizes no Brasil. Realizada em agosto, a iniciativa mobilizou médicos, profissionais de saúde e voluntários, contabilizando 1.191 cirurgias em 101 instituições do país em apenas um dia.

Elas no campo

O Dia Internacional da Mulher Rural, comemorado em 15 de outubro, colocou em pauta a gestão feminina no campo. As mulheres gerem 19% dos estabelecimentos rurais brasileiros, mas detêm apenas 8,5% da área total. Os dados são da Fundação IDH de 2026. A JTI, com cerca de 12 mil produtores integrados no país, mantém o programa Força Feminina em Campo, que promove aprendizado, troca de experiências entre agricultoras e assistência técnica.

Made in Rio

O painel Oportunidades do Acordo Mercosul-UE, da ApexBrasil, identifica 602 produtos fluminenses com oportunidades de exportação, que foram apresentadas a empresários na edição do Conexões Produtivas, na sede da Firjan. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Rio. Em 2025, o Estado, com 567 empresas, exportou US$ 10,045 bilhões para a Europa.

Invasão a imóveis

Pesquisa da Verisure aponta que 50% das tentativas de invasão de imóveis ocorrem na madrugada, entre meia-noite e 5h, com pico às 3h. Os dados, referentes ao período de janeiro a outubro de 2026, mostram ainda que os domingos concentram o maior número de ocorrências, seguidos pelos sábados. O estudo considera exclusivamente tentativas de invasão registradas nos sistemas de segurança da empresa.