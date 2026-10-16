Márcia Carvalho Lopes incentivou num grupo de whatsapp de mais de 70 líderes políticos e empresários um ataque com fake news a Alfredo Gaspar - Reprodução

Márcia Carvalho Lopes incentivou num grupo de whatsapp de mais de 70 líderes políticos e empresários um ataque com fake news a Alfredo GasparReprodução

Publicado 16/10/2026 12:00

A ministra das Mulheres do Governo Lula da Silva, Márcia Carvalho Lopes incentivou num grupo de whatsapp de mais de 70 líderes políticos e empresários um ataque com fake news a Alfredo Gaspar, o vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL). A mensagem encaminhada por ela ao grupo há dias – ao qual a Coluna teve acesso – citou o seguinte texto: “Estou organizando uma campanha de redes para amanhã com vídeos de mães dizendo SOU MÃE DE (menino/menina/adolescente) E NÃO VOTO EM VICE ACUSADO DE ESTUPRO DE CRIANÇA”. Márcia é irmã do ex-ministro Gilberto Carvalho, o mais próximo do presidente Lula da Silva em dois mandatos. Como notório, por falta de provas e recomendação da PGR, o ministro Gilmar Mendes, do STF, arquivou a denúncia de que Gaspar teria cometido o crime, por “falta de indícios mínimos”. A PF também não encontrou provas. Mesmo assim a campanha do PT utilizou a informação em seu programa eleitoral. Gaspar já processou e venceu na Justiça alagoana ação contra a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) por falso testemunho. Questionada pelo whatsapp ontem pela reportagem, confrontada com o print, a ministra recorreu à assessoria que enviou essa posição sem mencionar a insinuação do post: “Em ano eleitoral, a partir de 16 de agosto, é permitido que agentes públicos façam manifestações eleitorais na condição de cidadãos eleitores, exercendo livremente sua preferência política fora do horário de expediente”. Mas não explicou a denúncia que provocou uma onda contra o adversário.

Lobo solitário

Único voto contrário à PEC do fim da escala 6x1, o senador Hamilton Mourão (Rep-RS) destoou da pressa populista no Senado. Ao alertar para o risco de demissões e o sufocamento das pequenas empresas – variados estudos de associações já indicaram isso – Mourão expôs a insensatez de uma aprovação açodada e eleitoreira. Postura isolada e coerente que alerta ao alto custo econômico da medida que a maioria preferiu ignorar.

TSE e Dallagnol

O presidente da OAB-PR, Luiz Fernando Pereira, cobrou celeridade do TSE no julgamento do registro de candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo), eleito Senador. Para ele, a demora deixa o Paraná em um cenário de indefinição sobre quem de fato ocupará a vaga e lembra que a legislação prevê que esses processos sejam resolvidos antes do pleito. “É ruim que o Estado fique sem saber quem vai assumir”.

Avibras ativa

A Globe Investimentos, holding de investimentos pessoais dos irmãos Joesley e Wesley Batista, concluiu a aquisição da totalidade do capital da Avibras Aeroco, que reúne ativos estratégicos, instalações industriais e o portfólio tecnológico da Avibras Indústria Aeroespacial. A Globe passa a ser a única acionista da Nova AVB. O CEO da companhia será Bruno Dantas, ex-ministro do Tribunal de Contas da União.

Homem da Lei

Autor da Lei Seca, que completou 18 anos, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) teve um merecido reconhecimento nacional. Foi selecionado um dos 10 melhores federais de 2026 pelo júri técnico do Prêmio Congresso em Foco. A escolha reuniu parlamentares de diferentes partidos do País, avaliados por especialistas em política, comunicação e atividade legislativa. Hugo Leal está no seu 5º mandato na Câmara.

Brasil dos negócios

Estudo da Hotmart identificou 620 municípios, em 25 Estados e no DF, com empreendedores que superaram R$ 1 milhão em faturamento líquido acumulado na plataforma. A expansão ultrapassa fronteiras: 1 em cada 3 empreendedores vende para o exterior, alcançando mais de 180 países. A IA também impulsiona o setor, com crescimento médio anual de 115% nas vendas de produtos educacionais sobre o tema.

