Ministro Cristiano Zanin, do STF vai analisar o recurso da chapa de Eduardo Paes e do PSD - Evaristo Sa/AFP

Ministro Cristiano Zanin, do STF vai analisar o recurso da chapa de Eduardo Paes e do PSDEvaristo Sa/AFP

Publicado 26/10/2026 12:00

O Judiciário do Brasil mais uma vez se meteu na eleição e piorou a situação. Uma série de erros dos ministros envolvidos levou à maior indefinição eleitoral da história do Brasil, em pleno século XXI. O presidente do TSE, o ministro Kassio Nunes Marques , já sabia desde as 13h30 de relatos e reclamações do PT sobre a suposta falta de ônibus nas ruas de Salvador e São Paulo, e nada fez. O PT recorreu ao STF, onde o presidente Edson Fachin segurou o processo por mais de uma hora até que o “sorteio” – que até hoje ninguém sabe como funciona – fosse feito. A relatoria dos pedidos do PT para a prorrogação do horário de votação caiu na mesa do ministro Cristiano Zanin (foto), ex-advogado do partido e indicado por Lula da Silva à Corte. Zanin tomou a decisão de prorrogar o horário de votação até as 19h, quando milhares de urnas e cartões de memória já estavam lacrados. A crise que começou ontem pode se esticar hoje, e piorar, caso o PT proponha um terceiro turno ou até a anulação dessa votação.

Lentidão

A ausência de atitude do presidente Nunes Marques, do TSE, sobre a questão da suposta falta de ônibus nas ruas de capitais lembra bem o seu perfil. Até os 20 anos, ele era apontador de carrinho de mão em canteiro de obras na Bahia e no Piauí. Um ex-patrão confidenciou à coluna que ele sempre foi um pouco... lento...

Chefe de Estado?

Como reflexo de como está a segurança do Brasil e a “falta de civilidade” nas ruas (como tem repetido o ex-ministro e advogado Luís Roberto Barroso), o ministro do STF André Mendonça (foto) apareceu cercado por seis agentes federais como seguranças no local de votação ontem, em Brasília. Que medo é esse?

Fator Janja

Por incompetência ou medo de alguma retaliação – nos dois casos, erros crassos –, os institutos de pesquisas não mensuraram o fator Janja da Silva na vida do eleitor brasileiro. A pergunta seria simples: você acha que a primeira-dama se expõe muito e atrapalha o presidente? As respostas mostrariam muito do porquê de Lula perder votos.

Outra visão

Se o fim da escala 6x1 preocupa o patronato, o estudo “Impactos econômicos e redistributivos da redução da jornada de trabalho no Brasil”, dos economistas Vicente Heinen e Fabio Freitas, da UFRJ, aponta que a medida pode elevar o PIB do país em 0,2% e gerar até 1,4 milhão de empregos formais. A mudança beneficiaria diretamente cerca de 21 milhões de trabalhadores. O desafio é: de onde o patrão vai tirar dinheiro extra para isso e onde encontrará funcionário capacitado em um país que sofre com a falta de profissionais?

Missão Angola

A ONG mineira Kids Salvation, que realiza missões médicas humanitárias anuais em Angola desde 2020, concluiu a expedição de 2026, em Lubango. Neste ano, foram realizadas 41 cirurgias, sendo 14 plásticas reconstrutoras, 13 bucomaxilofaciais, três para tumores de mama e 11 para lesões de pele em pacientes albinos. Foram mais de 200 atendimentos odontológicos, 100 dermatológicos, 100 clínicos e 20 de ginecologia e mastologia.