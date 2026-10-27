Datafolha mostra apoio de 78% à proibição de bets e cassinos online - Joédson Alves / Agência Brasil

Datafolha mostra apoio de 78% à proibição de bets e cassinos onlineJoédson Alves / Agência Brasil

Publicado 27/10/2026 12:00

As empresas .bet tinham esperança na vitória de Flávio Bolsonaro para que o setor retomasse suas operações legais na 1ª quinzena de janeiro, por decreto presidencial. O segmento tem um estudo muito completo de como a ilegalidade voltou a prejudicar os apostadores, como falta de acompanhamento de ludopatas em parceria com o SUS, e o efeito direto nos negócios – pelo menos 85 empresas pagaram R$ 30 milhões de concessão à Fazenda e não terão reembolso. As plataformas de apostas já pagaram R$ 11 bilhões ao Tesouro em impostos até setembro, e a previsão era chegar a R$ 15 bilhões na arrecadação para o Governo até dezembro. Um cenário preocupante é que desde o decreto de Lula da Silva proibindo essas .bet, as empresas já demitiram cerca de quatro mil profissionais no Brasil.

PEC que caiu

Para quem não interpretou a PEC do fim da reeleição, que Flávio Bolsonaro queria submeter ao Congresso Nacional caso vencesse a eleição: proposta de mandato de cinco ou seis anos, e a ideia era indultar o pai e revezar com ele as eleições, na tentativa de um projeto de longo prazo da direita no Poder. Tudo dentro da lei, óbvio.

Pacificação

Há uma proposta em andamento entre portas no Judiciário para uma reunião das cúpulas do STF, STJ e TSE a fim de pacificar o País e não abrir caminho para questionamento do resultado das eleições, apesar da lambança que Edson Fachin e Cristiano Zanin fizeram com as decisões de prorrogar os horários de votação até 19h.

Agenda do lobby

O Instituto de Relações Governamentais enviou carta ao presidente Lula da Silva com propostas para os programas de Governo do próximo mandato. O documento defende que a regulamentação das relações governamentais e da representação de interesses no Brasil seja incorporada à agenda institucional, com base nos princípios de transparência, integridade, pluralidade e participação democrática.

IA nos imóveis

Pesquisa da Loft, realizada pela Offerwise, mostra que 85% dos moradores de Brasília usam ou usariam IA na compra, venda ou aluguel de imóveis. Comparar preços (38%) e pesquisar bairros (37%) estão entre as buscas. A tecnologia, porém, ainda é menos percebida na comunicação do setor imobiliário do que no cotidiano: 33% notam seu uso frequente por corretores e imobiliárias, ante 49% no trabalho e nos estudos.

Ponto Final

“O Brasil é o País do coitadinho, dos direitos sem obrigação e da impunidade”, disse o investidor Beto Sicupira, em palestra anos atrás, mas tão pertinente para o momento atual.