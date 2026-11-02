Após votar, Lula falou com a imprensa neste domingo - CNN Brasil / Reprodução

Após votar, Lula falou com a imprensa neste domingo CNN Brasil / Reprodução

Publicado 02/11/2026 12:00

Houve um avanço inesperado do presidente Lula da Silva (foto) no segundo turno em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo — Estados considerados de domínio bolsonarista, com governadores aliadíssimos a Flávio Bolsonaro e cujos resultados ajudaram mais o presidente petista do que seu adversário. Os governadores "flavistas" desses Estados pouco ajudaram; Lula cresceu mais que Flávio nesses redutos.

Depois do resultado, sumiram os governadores que bateram bumbo na mídia e prometeram a Flávio centenas de milhares de votos. É o caso do ex-governador Ronaldo Caiado (GO) e dos eleitos Jorginho Mello (SC) e Cleitinho Azevedo (MG). Numa análise fria do cenário, os caciques bolsonaristas descobriram na semana passada que boa parte dos eleitores desses governadores migrou para Lula, não para Flávio.

O fato é que não houve roubo nem fraude, até que alguém prove o contrário. E não há provas, por ora. A grande verdade é que o eleitor de Lula que se absteve no primeiro turno apareceu em peso no segundo, graças ao chamamento do "Exército" de André Janones. Esse é o poder das redes sociais e do boca a boca dos aplicativos de mensagens.

O derrotado do PT

Há derrocada também pelo lado do PT, porém de forma discreta. Um grande derrotado que ninguém percebeu foi o desânimo de Fernando Haddad. Ele foi usado como bucha de canhão por Lula da Silva em outras eleições (nas quais perdeu), desde que deixou a prefeitura de São Paulo. E no Ministério da Fazenda, para onde não volta, apanhou até do chefe. Não havia um mês em que o presidente não jogasse contra as metas.

Como futebol

Um movimento forte nas redes e nos aplicativos de mensagens por celular foi decisivo para a vitória do presidente Lula, no ritmo do “Bora Virar!”. No comparativo com o futebol: o brasileiro é emotivo, gosta de torcer e gosta de desafio. Foi como uma partida: todos foram para o campo atrás da bola, que é o voto, e a urna foi o gol.

De carrinho

Há uma outra verdade incontestável — e nós mostramos apenas um caso aqui na Coluna, o da ministra das Mulheres espalhando fake news sobre o vice ser pedófilo. Janones entrou de carrinho por trás nessa partida, jogando sujo em alguns casos e espalhando notícias falsas, como o fim do Bolsa Família, o fim da escala 5x2 e a privatização do SUS, o que deixou Flávio Bolsonaro na defensiva. Ele teve que usar seu horário na TV e no rádio para desmentir os boatos.

Michelle foi Lula

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se vingou de Flávio discretamente. Não entrou de cabeça na campanha e focou sua agenda na ajuda à reeleição de Celina Leão ao Governo do DF. O staff de Flávio esperava que Michelle aparecesse mais nas redes e na TV, buscando o voto feminino. Na véspera da eleição, ela ainda divulgou uma foto da tornozeleira de Jair Bolsonaro, fazendo o povo lembrar por que ele está preso. Ou seja, Michelle, eleita senadora e com a vida resolvida, foi... Lula!