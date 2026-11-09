Flávio Bolsonaro pode ser abandonado por Valdemar da Costa Neto - Divulgação

Flávio Bolsonaro pode ser abandonado por Valdemar da Costa NetoDivulgação

Publicado 09/11/2026 06:00

Valdemar da Costa Neto, chefão do PL, está disposto a abandonar Flávio Bolsonaro –

que... abandonou os aliados no Brasil. Com a mais forte bancada eleita para o Senado e

Câmara, agora quer cuidar do partido e não descarta, segundo próximos, a articular com

Governo Lula uma pauta que se afine com algumas demandas da direita. O que não quer

dizer que serão aliados. O Bolsonarismo está com dias contados.

Sem crise

A despeito do impeachment do ex-presidente paraguaio Santiago Peña e sua prisão, a

entrada do vice Pedro Alliana em cena para comandar o país acalmou os mercados

latinos e em especial as empresas brasileiras com sedes e filiais lá. Para quem não tem

conta corrente no Ueno, o banco falido – caso da grande maioria dos empresários

brasileiros – a situação continua normal, e confiantes na menor carga tributária da AL.



Eu?? Tô fora!

Advogado e amigo próximo de Flávio Bolsonaro, Willer Tomaz, que deixou o País,

afirma que não tem qualquer relação com a AMP Pay Marketing e Negócios, citada em

relatório da PF por repasses multimilionários à influenciadora Virginia Fonseca.

Segundo ele, é falsa a informação de que seria sócio ou acionista da companhia, cujos

donos diz nem conhecer. Confira mais no site da Coluna.



Chororô



Com a reeleição de Lula resolvida, ninguém no PT está disposto a entrar na briga de

Eduardo Paes (PSD) por um 2º turno no Rio de Janeiro. O ex-prefeito e derrotado na

disputa para o Governo está em crise existencial. Após reclamar, desistir de recurso,

viajar, voltou reclamando e quer que o TSE derrube a eleição de Douglas Ruas (PL) por

causa dos votos subjudice de Garotinho – que o TER e o próprio TSE já resolveram.

Deputadas ameaçadas

As deputadas estaduais Dani Monteiro e Renata Souza, do PSOL-RJ, receberam

ameaças de morte nos e-mails institucionais, com conteúdo neonazista, na última quarta

(4). Foram citadas outras parlamentares de esquerda do Rio e de SP. Elas enviaram

ofícios à Coordenadoria de Segurança e à Presidência da ALERJ. O material será

encaminhado à PF. No caso de Renata, não é a 1ª vez que ela é ameaçada.

Letra miúda

Em vigor desde maio, o acordo Mercosul–União Europeia começou a derrubar tarifas, e

é disso que todo mundo fala. Mas quem quer vender para a Europa esbarra nas normas

técnicas e nas certificações. É esse o assunto que o presidente da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT), Mario William Esper, que representa o Mercosul junto às

entidades europeias de normalização, leva a Lisboa no dia 3 de dezembro.