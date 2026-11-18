Em suas lives, Flávio Bolsonaro costuma discutir temas políticos com apoiadores - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Em suas lives, Flávio Bolsonaro costuma discutir temas políticos com apoiadoresMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/11/2026 12:00

É notório que Flávio Bolsonaro (foto) (PL) fugiu do Brasil – na visão dos opositores – ou o deixou para pedir asilo – na opinião dos eleitores. O que não se pode negar, e caciques partidários sabem disso, é que ele manteve raízes. O Governo do Rio de Janeiro é dele. Flávio é o padrinho do governador eleito Douglas Ruas (PL-RJ). Bancou-o quando ninguém (nem aliados) acreditava no deputado e apostava as fichas em Eduardo Paes (PSD-RJ). Dos Estados Unidos, ele é consultado diariamente sobre a montagem do Governo.

Lobby no MEC

Nomes de peso de diferentes segmentos da Educação estão confiantes com a possível continuidade de Leonardo Barchini à frente do MEC no Lula IV. Com bom diálogo, Barchini foca a gestão na continuidade das principais políticas educacionais do Governo, como o programa do livro didático para escolas públicas, e tem atuado na regulação do uso da tecnologia, como a homologação da 1ª regra para uso de IA nas instituições.

O day after?

As PECs que reduzem a maioridade penal não informam quantas vagas seriam necessárias para receber adolescentes condenados, quanto custaria instalar e manter as prisões ou o prazo de implantação. A avaliação é da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude e do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, que recomendaram ao Congresso, em nota técnica, a rejeição dos atuais projetos.

5x2 na Black

Apesar de apoiar o fim da escala de trabalho 6x1, a Associação das Empresas de Transporte Internacional de Cargas defende prazo maior para adaptação do setor à escala 5x2. Para a entidade, a mudança coincide com as operações da Black Friday e do Natal, uma cadeia que funciona 24h/dia. A diretora Lara Gurgel afirma que o objetivo não é adiar a conquista, mas sim garantir uma transição responsável.

Cantinho Pet

O setor de pet food e pet care cresce tão fortemente no mercado – e é patente diariamente nas ruas, no desfile de animais e tutores – que as maiores construtoras do País já têm em mãos estudos que apontam a demanda desse perfil de comprador de imóveis de média e alta renda. Vem aí o espaço pet nas plantas de novos imóveis. A tendência será oferecer um cantinho de até 2m² perto da área de serviço dos apartamentos.

Das prateleiras

O presidente da Associação Paulista de Supermercados (APAS), Erlon Ortega, entregou ao deputado estadual Danilo Balas (PL-SP) um ofício com três reivindicações tributárias do setor. A entidade pede incentivos fiscais para investimentos, manutenção de benefícios para alimentos essenciais e exclusão de CBS e IBS da base de cálculo do ICMS. O parlamentar foi acionado para levar as demandas à Secretaria da Fazenda.

ESPLANADEIRA

#Black Friday: Mycon dá 60% OFF na 1ª parcela do consórcio e taxa a partir de 9,99%. #Colgate e Homem da Meia-Noite se unem pelo retorno do Sorriso Juá. #MillerKnoll reúne design e ciência em encontro dedicado à Aeron em SP. #Afinz: banco com carteira de R$ 2 bi mira varejo alimentício. #2ª feira literária Off Bienal acontece sáb e dom, na Gran Faculdade, em Curitiba. #Adriana Maia (VIlhena Silva Advogados) palestra hoje sobre herança no YouTube: @vilhenasilvaadv. #Enactus World Cup reúne jovens empreendedores sociais de 30+ países até amanhã, em SP. #Beatriz Reis fala amanhã sobre construção de marcas no Summit Mulheres Que Inovam (SBI).



