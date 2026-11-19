Kassab disse que Flávio poderia ter questionado campanha de Lula, mas que duvidar das urnas 'não é normal' - Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil

Kassab disse que Flávio poderia ter questionado campanha de Lula, mas que duvidar das urnas 'não é normal'Arquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 12:00

O líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA) — que chegou a ensaiar uma candidatura à Presidência da Casa —, é o nome da bancada para assumir uma pasta da área social em um eventual governo Lula IV. Presidente nacional do partido, Gilberto Kassab (foto) dá liberdade à bancada, mas avalia uma nova aliança com cautela. Ex-presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), Brito não é o único movimento da sigla: o PSD também mira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo o deputado federal Beto Preto (PR) — ex-secretário de Saúde do Paraná e reeleito para o segundo mandato — como um dos cotados. Com apetite por espaço, o partido ainda quer manter os ministérios da Pesca e da Agricultura em 2027, apesar da forte concorrência dentro do Centrão.

De casa

O vice-presidente Geraldo Alckmin (foto) trabalha para indicar seu chefe de gabinete, Pedro Guerra, para a Agência Nacional de Mineração (ANM). O cargo ficará vago no dia 5 de dezembro. Com a eventual saída, quem deve assumir a chefia de gabinete da Vice-Presidência é Gustavo Guimarães.

Covid em alta

O boletim interno do Grupo Fleury referente ao monitoramento epidemiológico da primeira semana de novembro aponta crescimento nas notificações de Covid-19 no Brasil. A taxa de positividade saltou de 10,53%, registrada na semana anterior, para 15,19% no período de 1º a 7 de novembro. O aumento contrasta com o comportamento das demais enfermidades sob vigilância, que mantiveram estabilidade no mesmo intervalo.

Doutores na Parada

A 31ª Parada do Orgulho LGBTIAPN+ do Rio de Janeiro, neste domingo, contará com a participação da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região (Amatra1). As entidades montarão uma tenda no Posto 5, em Copacabana, para orientar o público sobre direitos trabalhistas, acolher denúncias no ambiente de trabalho e promover o combate à discriminação.

Turma do "fui!"

As buscas de brasileiros por informações sobre como morar no exterior dispararam após o primeiro turno das eleições. A pesquisa pelo termo “como morar fora do Brasil” cresceu 5.000% nas 24 horas seguintes ao pleito. Para Fabíola Bueno, diretora-geral da The Group Research, períodos de instabilidade levam as pessoas a reavaliar seus projetos de vida, mas ela pondera que “mudar de país não pode ser uma reação emocional ao cenário do momento”.

Pagamento$

Um estudo da Qive, que analisou 236,6 milhões de transações e R$ 3,3 trilhões movimentados, revela mudanças nos meios de pagamento entre empresas (B2B). Embora o boleto ainda lidere, depósitos bancários e cartões corporativos vêm ganhando espaço. Já o Pix, amplamente popular no consumo individual, representa apenas 2,03% dessas operações corporativas.