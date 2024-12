O litoral entre Campos e Quissamã vai receber o Complexo Logístico e Industrial Farol/Barra do Furado - César Ferreira

Publicado 14/12/2024 17:29

Um projeto que parecia sepultado pelo tempo está prestes a sair do papel depois de 12 anos: a construção do Complexo Logístico e Industrial Farol/Barra do Furado. Ele prevê a dragagem do Canal das Flechas, na divisa entre os municípios de Campos e Quissamã, para a construção de um terminal pesqueiro e instalação de estaleiros e indústrias do setor de óleo e gás.

A obra chegou a ser iniciada em 2012, numa parceria do governo do estado com as prefeituras dos dois municípios, mas acabou paralisada. Agora, num trabalho encabeçado pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, e pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acaba de conceder a licença necessária, que tinha expirado.

Com a retomada dos investimentos na Bacia de Campos prevista no Plano de Negócios 2025-2029 da Petrobras, o novo empreendimento vem em excelente hora, com grande potencial de atrair bases de apoio logístico e descomissionamento de plataformas, além de fortalecer a atividade pesqueira em toda a região.