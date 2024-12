Reunião dos prefeitos do Cidennf com o governador Cláudio Castro - Divulgação Cidennf

Reunião dos prefeitos do Cidennf com o governador Cláudio CastroDivulgação Cidennf

Publicado 16/12/2024 19:15

Com representação política limitada no Rio e em Brasília, os municípios do norte do Norte/Noroeste Fluminense apostaram na união para desenvolver projetos conjuntos. E vem dando muito certo. Criado em 2018, o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) já aparece com destaque no debate sobre temas como saúde, turismo, agricultura, infraestrutura, saneamento e gestão de resíduos sólidos.

Um dos resultados da parceria é a conquista da certificação de produtos de origem animal produzidos nos municípios consorciados para que sejam comercializados em todo o país. Uma porta que se abre para o desenvolvimento socioeconômico da região. O Cidennf tem 21 municípios consorciados.

Novo FPSO da Petrobras está a caminho do Brasil

O FPSO Alexandre Gusmão, que vai operar no Campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, deixou a China nesta segunda-feira (16/12) rumo ao Brasil. Contratada pela Petrobras, a unidade flutuante será peça-chave para aumentar em 31% a capacidade de produção instalada no Campo de Mero, na Bacia de Santos, elevando-a para 770 mil barris diários. Seu início de operação está previsto para 2025.

O navio-plataforma possui a impressionante capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo por dia, além de comprimir 12 milhões de metros cúbicos de gás natural. Um diferencial do FPSO Alexandre Gusmão é sua preparação para o sistema HISEP (High-Pressure Separator), uma tecnologia pioneira da Petrobras que permite a separação submarina entre o petróleo e o gás associado rico em CO2, que é reinjetado no reservatório, otimizando a produção e reduzindo emissões.

EF-118 entra na lista de investimentos do governo federal

Um projeto considerado vital para a economia do estado do Rio de Janeiro está prestes a sair do papel. É a ferrovia EF-118, que ligará o Rio de Janeiro à Grande Vitória (ES), passando pelo Porto do Açu, no litoral de São João da Barra.

O trecho ferroviário entre Cariacica (ES) e Anchieta (ES), onde fica o Porto de Ubu, já foi encaminhado - será bancado pela mineradora Vale, em troca da renovação da concessão da Ferrovia Vitória-Minas por 30 anos. Os 495 km restantes devem ser viabilizados pelo Governo Federal via concessão à iniciativa privada.

O primeiro trecho previsto da concessão será entre Anchieta e o Porto do Açu, permitindo que o complexo portuário do Norte Fluminense se transforme numa opção altamente viável ao escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste brasileiro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) quer discutir o tema numa audiência pública.