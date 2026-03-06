Investimento em ciência e tecnologia com incentivo da Faperj: o Rio aposta no futuro, com soluções em todo o território - Divulgação/Faperj

Publicado 06/03/2026 12:30

Há investimentos que produzem resultados imediatos — uma obra concluída, uma estrada inaugurada, um prédio que se ergue. Outros são silenciosos. Demoram um pouco mais para aparecer, mas transformam o futuro de uma forma muito mais profunda. Investir em ciência, tecnologia e inovação pertence a essa segunda categoria. É o tipo de escolha que, muitas vezes, não rende manchetes instantâneas, mas define o destino de uma sociedade.

Num mundo marcado pela transformação digital, pela expansão da inteligência artificial e pela busca de soluções para desafios ambientais e sociais, os territórios que investem em conhecimento ampliam sua capacidade de gerar desenvolvimento econômico, oportunidades e qualidade de vida. Não se trata apenas de financiar laboratórios ou pesquisas acadêmicas. Trata-se de formar pessoas, estimular ideias e criar um ambiente onde inovação deixe de ser exceção e passe a fazer parte da rotina.

Nesse cenário, o estado do Rio de Janeiro vem dando passos relevantes. Dono do segundo maior PIB do país, o estado reservou para 2026 cerca de R$ 4,7 bilhões para ciência, tecnologia e inovação — 4,4% do orçamento estadual, estimado em R$ 107 bilhões. O montante reforça uma estratégia que busca fortalecer a produção científica, ampliar o acesso à educação tecnológica e estimular um ecossistema de inovação cada vez mais dinâmico.

Parte desse movimento passa pela ampliação das oportunidades para pesquisadores e instituições. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) mantém programas de bolsas e auxílios que sustentam pesquisas em diversas áreas do conhecimento, garantindo condições para que universidades e centros de pesquisa continuem produzindo ciência no estado.

Também cresce o incentivo à inovação e ao empreendedorismo tecnológico. Iniciativas voltadas a startups e à conexão entre universidades, centros de pesquisa e empresas buscam transformar conhecimento em soluções práticas, novos negócios e geração de empregos qualificados. Ao mesmo tempo, projetos que estimulam o contato de estudantes da educação básica com a pesquisa científica ajudam a formar uma nova geração de curiosos, inventores e solucionadores de problemas. Projetos voltados à inteligência artificial e à infraestrutura tecnológica indicam que a disputa global por conhecimento e inovação já está em curso — e quem ficar de fora corre o risco de se tornar apenas consumidor de tecnologia produzida em outros lugares.

Mas essa história não se escreve apenas na capital fluminense. No interior do estado, iniciativas locais também mostram como a ciência pode se aproximar da vida cotidiana. Em Campos dos Goytacazes, programas como o Mais Ciência oferecem bolsas de iniciação científica, tecnológica e de extensão para estudantes universitários, incentivando a participação em projetos de pesquisa. O número de interessados cresce a cada ano. Outras iniciativas, como o Mais Ciência na Escola e o Startup Campos, ampliam esse movimento ao incentivar a cultura científica entre estudantes da rede municipal e estimular o surgimento de empresas de base tecnológica.

Investir em ciência é apostar em algo que não pode ser medido apenas por números de curto prazo. É acreditar que, em algum laboratório universitário, em uma sala de aula de escola pública ou mesmo na mesa improvisada de um estudante curioso, pode nascer a ideia que vai resolver um problema antigo ou abrir um caminho completamente novo. Talvez por isso o investimento em ciência, tecnologia e inovação seja um dos mais estratégicos que um governo pode fazer. Ele não se limita ao presente. Na verdade, é uma forma de conversar com o futuro — e de dizer a ele que estamos dispostos a construí-lo.