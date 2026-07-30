Indústria fluminense: é fundamental identificar as potencialidades do Rio para o desenvolvimento econômico - Agência Firjan de Notícias

Indústria fluminense: é fundamental identificar as potencialidades do Rio para o desenvolvimento econômicoAgência Firjan de Notícias

Publicado 30/07/2026 08:04 | Atualizado 30/07/2026 08:06

Há quem acredite que o futuro chega sozinho. A vida, porém, costuma ensinar exatamente o contrário.

Quem já fez uma viagem de carro aproveita lindas paisagens. Ainda assim, sem destino definido, o deslocamento se torna apenas um passeio sem propósito. Roda-se muito, descobre-se pouco. Gasta-se muito mais do que se imaginava. Talvez por isso uma das frases mais conhecidas de Lewis Carroll continue tão atual: "Quando não se sabe onde se quer chegar, qualquer caminho serve”.

Não é apenas uma reflexão sobre a vida. É também uma poderosa lição para cidades, regiões e estados.

O Rio de Janeiro conhece bem o peso de suas riquezas. Tem petróleo, gás, energia, portos, universidades, centros de pesquisa, uma posição geográfica privilegiada, uma indústria com tradição, um mercado consumidor expressivo e uma marca reconhecida no mundo inteiro. Ter talentos e potenciais, no entanto, nunca foi garantia de sucesso. Assim como uma pessoa pode desperdiçar seus dons por falta de direção, um estado também pode conviver durante décadas com oportunidades que jamais se transformam em desenvolvimento.

É justamente aí que um bom planejamento deixa de ser burocracia para se tornar visão de futuro. Quando a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) reuniu centenas de especialistas, analisou milhares de indicadores e procurou identificar vocações econômicas, conseguiu gerar um documento essencial para o estado e seus 92 municípios: o “Rio de Futuro”. O estudo sobre as vocações e potencialidades econômicas do Rio de Janeiro, que está sendo apresentado a lideranças de todas as regiões fluminenses, tem o poder de redesenhar um mapa que ajuda a transformar potencial em estratégia, com reflexos diretos na economia e na geração de empregos.

Planejar não significa prever cada curva da estrada. Significa saber para onde se quer ir, para que cada decisão faça sentido. Significa entender quais setores se deve fortalecer, quais cadeias produtivas modernizar, quais fronteiras explorar, onde investir em infraestrutura, educação, inovação, logística e qualificação profissional. E estados que prosperam raramente crescem por acaso. Têm êxito aqueles que conseguem alinhar governo, empresas, universidades e sociedade em torno de objetivos comuns. Não caminham ao sabor das circunstâncias; escolhem uma direção.

O Rio de Janeiro vive justamente esse desafio: recuperar o protagonismo industrial, diversificar sua economia, reduzir desigualdades e aproveitar melhor suas vantagens competitivas. E esse esforço exige mais do que boas intenções. Exige planejamento e continuidade, num processo que atravessa os anos.

Planejar não elimina os imprevistos, mas reduz desperdícios e aumenta as chances de que cada investimento produza resultados duradouros.

No fim das contas, o desenvolvimento também é uma escolha. Porque estradas existem aos montes. Recursos podem existir em abundância. O talento de um povo também pode estar à espera. Mas continua valendo a velha máxima: quando não se sabe onde se quer chegar, qualquer caminho serve. E estados que aceitam qualquer caminho costumam demorar muito mais para encontrar o futuro que poderiam ter construído.