Bia Miranda participou de 'A Fazenda 14'Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2023 10:19 | Atualizado 12/12/2023 10:35

Bia Miranda veio a público mais uma vez para falar sobre sua vida pessoal após seu nome ficar entre os assuntos mais comentados na manhã desta terça-feira (12).

A influenciadora e ex-A Fazenda usou as redes sociais para rebater a informação de que supostamente teria enviado um áudio para Gabriel Roza, seu ex-namorado. A notícia foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles".

"Gente, acordei assustada. Esse áudio, eu mandei para minha avó, quando o Rafael [atual namorado] não sabia que eu era da macumba. E eu tinha medo de contar para ele e ele se assustar. 'Te amo infinito', eu falo para minha avó e para meu irmão, todo mundo sabe dessa frase que eu falo. Vocês querem fazer da minha vida um inferno", declarou a filha de Jenny Miranda.

A vice-campeã de "A Fazenda 14" ainda reforçou que seu namorado só soube sobre sua religião, que é a umbanda, nos últimos três meses. "Não sabia como ele ia reagir. Só quero paz, só quero viver", finalizou Bia Miranda.

Vale lembrar que, recentemente, o ex-namorado de Bia Miranda comentou nas redes que seu WhatsApp havia sido hackeado.

Entenda a história

A colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", divulgou um áudio onde, supostamente, Bia Miranda marcava um encontro com o ex-namorado, Gabriel Roza. Atualmente, a ex-A Fazenda está em um relacionamento com Rafael, o DJ Buarque.

"Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando pras sete, e cheguei agora. Pedi até pro mototáxi me deixar aqui na porta, pra não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você", disse ela em um trecho.

