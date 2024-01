Vanessa Lopes cai no choro no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes cai no choro no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 15:58 | Atualizado 18/01/2024 16:12

Vanessa Lopes caiu no choro no BBB 24 nesta quinta-feira (18) após passar por uma manhã turbulenta no reality show. Em desabafo com Alane, Beatriz e Deniziane, ela falou sobre o medo de parecer fraca diante do país, de ser cancelada e pediu para falar com o psicólogo com urgência.

“A família pega pesado na gente. Toda vez que vocês falam de família eu fico pensando nos meus pais lá fora, vendo eu chorar o dia inteiro. Meus pais acham que choro é fraqueza, porque eu sou canceriana. Meu pai é capricorniano e minha mãe virginiana, então eles são muito frios com pessoas e eu sou mole”, desabafou, recebendo o carinho das sisters.

“Vocês fizeram a cultura do cancelamento e eu poderia ser a Juliette", disparou Vanessa. Pouco depois, ela voltou a citar a campeã do BBB 21. "Parece que todo mundo fica pegando nos meus gatilhos, aí eu fico parecendo uma Juliette! Eu não queria ser uma Juliette, gente”, prosseguiu. “Tu é Vanessa Lopes, pronto e acabou”, disse Marcus.

Além disso, Vanessa revelou que antes de entrar no reality show, estava em um relacionamento. “Eu namoro lá fora, só que eu não falei. Ele também é um cara muito talentoso, então eu não queria que ele ganhasse sucesso e influenciasse numa pessoa que é completamente cancelada”, afirmou. “Como uma pessoa muito talentosa vai ficar reconhecido por uma pessoa com as notícias horríveis que eu tenho lá fora. Porque, gente, eu li minhas notícias antes de entrar aqui e elas são horríveis, aquilo não é eu”.