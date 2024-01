Amaury Lorenzo interpretou o personagem Ramiro em 'Terra e Paixão' - Reprodução / TV Globo

Publicado 18/01/2024 18:37

O fim do namoro de Amaury Lorenzo com o diretor Sérgio Lobato teria sido causado por traição e falta de consideração. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja, o término não foi nada amigável.

O colunista revela que Sérgio sempre apoiou a carreira do Amaury e o impediu de quase desistir da carreira, em 2022. No entanto, tudo teria entre os dois mudado quando o artista conheceu o empresário Caico Queiroz e posteriormente conseguiu um teste na TV Globo.

O ator, que atualmente interpreta Ramiro na novela Terra e Paixão, teria começado a ser afastar após receber convites para festas, eventos e entrevistas. Amaury, que morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também se mudou para um local mais próximo do Projac.

O colunista afirma que uma das reclamações do diretor era que o ator não se comportava como um homem casado e também teria descoberto uma traição de Amaury. De acordo com o colunista, o artista ainda teria ficado com duas pessoas da novela da TV Globo.

Além disso, Sérgio também teria ficado decepcionado por sempre ter sido um grande entusiasta da carreira de Amaury, mas nunca foi citado pelo namorado em entrevista após a fama.