Participantes do ’BBB 24’ - Reprodução / TV Globo

Participantes do ’BBB 24’Reprodução / TV Globo

Publicado 18/01/2024 15:38 | Atualizado 18/01/2024 15:40

Um possível valor de cachê dos participantes do grupo Pipoca do BBB 24, da Globo, foi revelado nesta quinta-feira, (18). De acordo com informações do jornalista Leo Dias, os jogadores escolhidos da edição recebem R$ 7 mil, dividido em parcelas de R$ 1 mil.

Além disso, os confinados ganham R$ 500 por cada semana que continuam dentro do reality show. Vale lembrar que no início da temporada, um suposto valor dos Camarotes também chegou a ser divulgado.

Segundo o jornalista mencionado, os famosos assinaram um contrato para receberem R$ 40 mil reais, que permite o uso de imagem mesmo após o fim do BBB 24. Uma cláusula de confidencialidade sobre detalhes dos bastidores e confinamentos também faz parte do documento, revelou Leo Dias.

No BBB 24, Boninho, diferente dos anos anteriores, selecionou apenas seis famosos: Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, MC Bin Laden, Rodriguinho e Vinicius Rodrigues.