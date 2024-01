Poliana Rocha e Leonardo são pais do cantor Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha e Leonardo são pais do cantor Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 18/01/2024 14:47

A jornalista e influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para compartilhar sua felicidade com os seguidores após a notícia da nova gravidez de Virgínia Fonseca, sua nora. Bastante animada, ela comemorou que a família esteja aumentando cada vez mais.

"Avó de três, olha que maravilha isso. A minha família era tão pequena e de repente eu vi crescer. Nossa, isso é motivo de tanta felicidade no meu coração. Eu quero agradecer muito a Deus, ao Zé Felipe, a Virgínia que tá me proporcionando despertar cada vez mais esse sentimento único que é ser avó", disse ela em um trecho do vídeo.

O comentário da mãe de Zé Felipe, no entanto, dividiu opiniões na web. Isso porque, ao afirmar que sua 'família é pequena', internautas passaram a apontar que Poliana Rocha estava excluindo seus enteados, filhos de Leonardo. Além de Zé Felipe, o artista também é pai de João Guilherme, Jéssica Beatriz, Pedro Leonardo, Matheus e Monyque.

"Como assim família pequena? Os filhos do Leonardo não contam como família?", questionou uma seguidora. "Sua família nunca foi pequena, quando você entrou pra ela já era grande e só aumentou", disse outra. "Legalmente falando, seus enteados também são sua família", afirmou uma terceira.