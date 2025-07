A doença chegou a entrar em remissão, mas acabou voltando em 2023 - Reprodução/Instagram

A doença chegou a entrar em remissão, mas acabou voltando em 2023Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2025 10:04 | Atualizado 24/07/2025 10:30

Camila Trevisol, homenageada como Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, faleceu na última quarta-feira (23), aos 22 anos, após enfrentar o câncer por vários anos. A confirmação do falecimento veio por meio de uma publicação feita pela família no perfil da jovem, onde ela costumava dividir sua luta contra a doença.



"Informamos que nossa princesa faleceu hoje de manhã. Agradecemos o apoio de todos nessa luta. Assim que tivermos as informações do velório, postamos por aqui. Desde já, a pedido da Camila: não usar preto, somente branco ou colorido", informaram.



Em outra postagem, os familiares compartilharam uma mensagem escrita por Camila para ser publicada após sua partida. "Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar pra sempre comigo, então sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês por aproveitarem comigo, me acompanharem no Instagram, por orarem, conversarem e tudo mais", registrou.



Ela também deixou palavras emocionadas sobre o que estava sentindo diante da perspectiva da despedida: "Quero que saibam que eu estou indo em paz e meu sofrimento acabou, mas não pensem que foi por não ter força e coragem de lutar, mas sim por não ter mais condições de sofrer. Deus me quis com ele e sei que meu legado sempre será lembrado… até a próxima vida, amo vocês."



Horas antes da notícia de sua morte, Camila também publicou em suas redes sociais uma foto se despedindo dos seguidores, dizendo que seria a última em que apareceria acordada. "Última fotinha que vocês vão me ver acordada. Estou tendo muita falta de ar e estou bem cansada, então preferi a sedação e vou dormir aos poucos. Amo vocês. Minha mãe depois vem com notícias minhas."



A luta da jovem contra o câncer começou em 2016, quando ela foi diagnosticada com um tumor ósseo no fêmur. Após uma fase de remissão da doença, em 2023 recebeu um novo diagnóstico: sarcoma de Ewing, uma forma rara e agressiva de câncer que também atinge os ossos.



Com mais de 15 mil seguidores no Instagram, Camila foi reconhecida com o título “Reinado Inspiração” na edição de 2025 da Festa do Peão de Americana, categoria criada especialmente para homenagear jovens em tratamento oncológico. No ano anterior, ela já havia sido escolhida para representar o mesmo papel no Rodeio de Jaguariúna.