Catia Fonseca desabafa após acidente doméstico que destruiu seu jardimFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 14/10/2025 17:22

Catia Fonseca compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira (14), um acidente doméstico que aconteceu em sua residência e acabou resultando na morte de várias plantas de seu jardim vertical. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora explicou os detalhes do incidente com bom humor e um toque de dramatização.



"Na verdade, a transformação começou domingo e não foi nem escolha nossa", iniciou a comunicadora, acompanhada do marido e diretor, Rodrigo Riccó. Em seguida, ela revelou o acidente: "A churrasqueira, primeiro que quebrou o vidro, eu já tinha usado ela quinhentas mil vezes", disse Catia. Em seguida, Riccó mostrou o estrago: "Aqui dá para ver o vidro quebrado, o calor quebrou o vidro", completou, apontando a janela danificada.



O calor extremo, segundo a apresentadora, não poupou nem as plantas. "Depois, o que aconteceu, pasmem, o calor subiu sabe Deus como, matou todas as plantas daqui e algumas de baixo. Estou repondo todas elas, já pedi até perdão para elas, eu peço perdão, sabia?", desabafou Catia.



Em cima de uma escada, na copa de sua residência, e determinada a recuperar o jardim, a global contou que já começou a plantar novamente. "Eu saí hoje plantando elas e falando: 'Ai, eu juro que vou cuidar de vocês direitinho, não fiquem tristes'", contou.



O casal encerrou o vídeo mostrando o sistema de irrigação do jardim vertical, que utiliza reaproveitamento de água, uma iniciativa mais sustentável e econômica para evitar o desperdício. Na legenda da publicação, Catia resumiu a experiência: "Tive um problema sério com meu jardim vertical. Agora cuidando dele com carinho".