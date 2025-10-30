Bruna Marquezine durante o 'Lady Night' - Reprodução de vídeo

Bruna Marquezine durante o 'Lady Night'Reprodução de vídeo

Publicado 30/10/2025 00:07 | Atualizado 30/10/2025 11:20

Natural da Baixada Fluminense, Bruna Marquezine voltou a usar as redes para se posicionar, e, dessa vez, com indignação. A atriz compartilhou nos Stories uma sequência de publicações sobre a operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro.

Sem escrever uma única legenda, Bruna fez barulho do mesmo jeito. Repostou conteúdos que denunciam o que chamaram de "massacre" e questionam o balanço oficial da chamada Operação Contenção, a mais letal da história do estado.

Entre os posts que a atriz compartilhou, estava um do Mídia Ninja, que, junto ao coletivo Poderes Pretos, mostrava que dezenas de corpos foram levados por moradores até uma praça na Penha e sequer entraram nas estatísticas oficiais. O relato do ativista Raull Santiago, também reproduzido, foi direto e doloroso, "Em 36 anos de favela, passando por várias operações e chacinas, eu nunca vi nada parecido".

A atriz, que cresceu em Duque de Caxias, conhece bem o peso de ver a Baixada retratada só na tragédia. E, ao ecoar essas vozes, mostrou que não está disposta a se calar diante do caos.

Mas Bruna foi além. Num outro repost, ela destacou a contradição política que viralizou: o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizava o que chamou de "Brasil da esquerda", usando cenas do tiroteio, e a resposta veio afiada: "O governador do Rio é do seu partido, Nikolas".