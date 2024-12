Resumo de amor em uma foto - Divulgação

Publicado 15/12/2024 14:00

Verão e passeios com cães: cuidados para garantir o bem-estar dos pets

Com a chegada do verão, as temperaturas elevadas demandam maior atenção dos tutores para preservar a saúde e segurança de seus animais de estimação. Os cães, especialmente os de raças braquicefálicas, são particularmente sensíveis ao calor. Passeios e atividades ao ar livre em horários inadequados podem resultar em problemas graves de saúde, como queimaduras nas patas, insolação e até óbito.



Os cães possuem uma temperatura corporal mais alta do que os humanos e, para regulá-la, dependem de mecanismos como a respiração ofegante. Entretanto, em dias quentes, essa troca de calor pode ser insuficiente, especialmente para cães braquicefálicos — popularmente chamados de “focinho achatado”.



Além disso, superfícies como o asfalto podem atingir temperaturas altíssimas, provocando lesões nos coxins plantares (as “almofadinhas” das patas), na região ventral e até na bolsa escrotal. “Essas queimaduras são dolorosas e, em casos mais graves, podem causar complicações que levam à internação ou até ao óbito”, reforça a especialista.

Dicas para passeios seguros no verão



Para proteger os cães do calor e garantir que eles aproveitem o verão com segurança, siga estas orientações:



1.Escolha horários adequados: Prefira passeios nas primeiras horas da manhã ou à noite, quando a temperatura está mais amena.



2.Teste a temperatura do solo: Coloque a palma da mão ou o pé descalço no chão antes do passeio. Se estiver muito quente para você, também estará para o animal.



3.Proporcione hidratação constante: Sempre tenha água fresca e ofereça ao cão em intervalos regulares.



4.Evite superfícies quentes: Priorize áreas com sombra e gramados para as caminhadas.



5.Limite o tempo de exposição: Reduza a duração dos passeios e das atividades físicas.



Identificando sinais de insolação



Mesmo com todos os cuidados, é importante reconhecer os sinais de insolação, que incluem respiração ofegante excessiva, fraqueza, vômitos, desmaios e mucosas azuladas. “Caso esses sinais apareçam, leve o cão imediatamente para um local fresco, ofereça água aos poucos e procure atendimento veterinário o mais rápido possível”, orienta Fernanda.

Cuidados específicos com raças braquicefálicas

“Raças como Pug, Buldogue e Shih Tzu possuem o crânio mais curto, olhos protusos e palato mole alongado, o que dificulta a respiração e a dissipação do calor. Por isso, os tutores devem evitar ao máximo a exposição desses animais a altas temperaturas”, alerta a veterinária Fernanda Campista.

Os cães braquicefálicos demandam cuidados contínuos devido às suas características anatômicas. “Esses animais, por terem olhos protusos, frequentemente precisam de lubrificantes oculares como lágrimas artificiais. Mas o cuidado mais essencial é evitar a exposição ao calor, pois a troca de calor é mais difícil devido ao prolongamento do palato mole”, explica Fernanda.

Cuidados Extras para um Verão Seguro

Os tutores precisam redobrar a atenção durante os meses mais quentes do ano. As temperaturas elevadas afetam diretamente a saúde dos cães, e medidas preventivas são essenciais para evitar problemas graves. “Com os devidos cuidados, é possível aproveitar o verão com segurança e garantir que o animal esteja confortável e protegido. Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença”, conclui Fernanda Campista.

Cuidados especiais para um cão na terceira idade

A jornalista Munike Moret conta que sempre se preocupou com todos os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos seu cachorrinho de 11 anos. “Sempre fui muito atenta às necessidades do Toni, especialmente durante o verão e o calor intenso. Para evitar fadiga e queimadura nas patinhas, os passeios acontecem bem cedo, antes das 8h, e também à noite”, explica Munike.



Além de ajustar os horários de passeio para proteger Toni do calor, Munike também foca na hidratação constante. “Ficamos atentos à troca de água, oferecendo sempre água fresca e colocando pedras de gelo no potinho. Nunca água gelada, pois isso pode ser prejudicial para ele”, diz.



Aos 11 anos, Toni entrou na terceira idade, e os cuidados redobraram. “Quando ele ficou mais velho, passamos a redobrar os cuidados. Em casa, deixamos o ventilador ligado e, nos dias de calor intenso, usamos um tapetinho gelado para refrescar o ambiente”, conta Monique. Ela também se preocupa em garantir que Toni tenha hidratação durante os passeios. “Sempre levamos a garrafinha com água fresca para oferecer a ele enquanto estamos fora de casa”, complementa.



Uma das coisas que Toni mais gosta é passear de carro. “Ele adora ficar na janela do carro, quando o sol está muito quente. Mas o que ele mais ama mesmo é ficar na janela do apartamento quando o sol está baixando. Ele sente o ventinho e se anima ainda mais”, conta a mamãe com um sorriso. Esses momentos de lazer são um verdadeiro prazer para Toni.

Passeios e carinho: o verão de Thais com seus cães



Com a chegada do verão e as temperaturas elevadas, Thais Heringer mantém uma rotina cuidadosamente planejada para garantir o bem-estar de seus cães. Entre trajetos sombreados e paradas estratégicas, cada detalhe é pensado para atender às necessidades de Billy e Chucky, além de homenagear a memória da Pretinha, sua fiel companheira que virou estrelinha há três meses.



Os passeios matinais são regra. “Com o calor, sempre priorizo os horários entre 7h e 8h da manhã. Procuro trajetos curtos e sombreados para eles, garantindo que não sofram com o calor intenso”, explica Thais. Chuck, um pinscher de 9 anos que convive com epilepsia, é o que mais se beneficia dessa rotina. “Ele precisa de ambientes calmos, com menos fluxo de pessoas, porque isso transmite tranquilidade e evita crises. Por isso, ele não vai para a praia.”



Já Pretinha, adotada em abril de 2017, transformou a vida de Thais ao criar o hábito de passeios na orla da praia de Icaraí. “Ela adorava os passeios matinais, fazia a maior festa na areia e socializava com todo mundo. Parávamos no quiosque da Hortência, que é pet friendly, e ela era sempre muito bem recebida. Não podia ficar sem esses passeios”, relembra Thais com carinho. Sempre antes do sol ficar mais forte ou no início da noite, Pretinha aproveitava cada momento na praia. “Ela gostava muito da areia, era onde ela parecia mais feliz.”



Billy e Chucky, irmãos adotados após serem rejeitados na porta de um pet shop de São Gonçalo, também fazem parte da história. Hoje, os dois têm uma vida tranquila ao lado de Thais, aproveitando o sol da manhã na beira da piscina. “Eles não gostam muito de entrar na água, mas adoram o solzinho à beira da piscina. Fico sempre atenta para que não fiquem expostos ao calor por muito tempo.”



A hidratação também é prioridade nos dias quentes. “Eu sempre levo água fresca para os passeios e paro em quiosques para oferecer água de coco, que eles amam. É uma forma de refrescar e cuidar deles ao mesmo tempo.”