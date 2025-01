O psicoterapeuta, André Mantovanni, afirma que ter um animal de estimação pode ser extremamente benéfico para pessoas que enfrentam a depressão - Divulgação

O psicoterapeuta, André Mantovanni, afirma que ter um animal de estimação pode ser extremamente benéfico para pessoas que enfrentam a depressãoDivulgação

Publicado 19/01/2025 00:00

Nos últimos anos, os animais de estimação têm ganhado um espaço cada vez mais significativo em nossas vidas. Mais do que simples companheiros, eles se tornaram uma verdadeira força transformadora na saúde emocional e psicológica de pessoas de todas as idades. Cães, gatos e outros pets têm o poder de transformar tristeza em conforto, solidão em acolhimento e desesperança em alegria. Para muitos, esses amigos de quatro patas são verdadeiros terapeutas emocionais.

A conexão entre humanos e animais ultrapassa qualquer explicação lógica. É um vínculo baseado no afeto puro, na troca de carinho e na presença constante. Eles não julgam, não cobram, apenas oferecem amor incondicional. "Ter um animal de estimação pode ser extremamente benéfico para quem enfrenta transtornos como depressão e ansiedade. O vínculo afetivo que se cria com esses companheiros é único e tem o poder de preencher lacunas emocionais importantes, diminuindo a solidão e aumentando a autoestima", explica o psicoterapeuta André Mantovanni.

Histórias que emocionam

O impacto dos animais na vida de seus tutores vai além do emocional; eles se tornam parte essencial da família. "Adotar é um gesto de transformação. É dar uma segunda chance a um animal que sofreu, enquanto você também encontra um propósito maior. É impossível não se emocionar ao ver a alegria e o carinho que esses animais trazem para as famílias. Eles realmente salvam vidas", afirma Hanri Soares Presidente da ONG Paraíso dos Fucinhos, no Rio de Janeiro.

A médica Juliana Beliki passou por momentos muito difíceis, em 2010 seu pai faleceu e, em 2013, ela perdeu sua mãe também. Foi praticamente insuportável lidar com esses lutos. Juliana passou a ter depressão profunda e não tinha vontade de viver. "Em 2017, resolvi adotar um cachorro! Entrei nas redes sociais e escolhi o primeiro que apareceu. Foi assim que o Charlie entrou na minha vida. Em pouco tempo, eu percebi que eu não sabia mais o que era ficar triste em casa. Eu posso ter o pior dia da minha vida, mas o Charlie me faz esquecer tudo e eu fico muito bem. Com o Charlie eu passei a sair de casa para levá-lo para passear e, com isso, sempre interajo com novas pessoas", conta Juliana.

Já a enfermeira Ana Paula Santos tem dois terapeutas de quatro patas, o Pitoco - de três anos e o Cebolinha - de 7 meses. Eles foram resgatados de maus-tratos e Paula não pensou duas vezes e os adotou. "Desde muito pequena sempre que me sentia triste, eu ia abraçar meus cachorros e isso me trazia paz e tranquilidade. Na vida adulta, eles são meus anjos, são minha terapia, são meus companheiros nas horas mais difíceis. Não consigo dar espaço pra pensamentos negativos porque o Pitoco e o Cebolinha me enchem de amor e sei que eles dependem totalmente de mim. Então, tenho que estar bem para cuidar deles", revela Ana Paula Santos.