O aumento das temperaturas e ondas de calor que chegam antes mesmo do verão requer atenção de tutores de cães, gatos e pets exóticos - fotos Reprodução

O aumento das temperaturas e ondas de calor que chegam antes mesmo do verão requer atenção de tutores de cães, gatos e pets exóticos fotos Reprodução

Publicado 14/12/2025 00:00 | Atualizado 14/12/2025 13:51

Com o aumento constante das temperaturas e ondas de calor que chegam cada vez mais cedo, tutores de cães, gatos e pets exóticos precisam ficar atentos. Além do desconforto, o calor excessivo pode desencadear quadros graves de desidratação, insolação e hipertermia, situações que evoluem rapidamente e podem colocar a vida do animal em risco.



De acordo com o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a elevação da temperatura corporal é um dos perigos mais subestimados pelos tutores.

“Muitos responsáveis não percebem os sinais iniciais de desconforto térmico, como respiração ofegante, letargia e recusa alimentar. Quando o pet chega a um ponto de exaustão pelo calor, já pode estar em situação de risco”, alerta.



Sinais de alerta para hipertermia e desidratação



Segundo especialistas, todos os tutores devem observar sintomas que indicam perigo:

• Respiração acelerada e ofegante

• Fraqueza ou desmaios

• Gengivas muito vermelhas ou arroxeadas

• Língua excessivamente estendida

• Falta de apetite

• Diarreia ou vômitos

• Dificuldade de equilíbrio



Em casos graves, a hipertermia pode causar convulsões, dano neurológico e, sem atendimento rápido, levar o animal à morte.



Cuidados essenciais para cães e gatos



Para reduzir riscos durante os dias mais quentes, veterinários recomendam:

• Água fresca e em grande quantidade, com trocas frequentes ao longo do dia.

• Ambientes ventilados, com acesso à sombra.

• Evitar passeios entre 10h e 16h, quando o asfalto pode ultrapassar 60°C.

• Proteger os coxins.

“O asfalto e o piso quente podem causar lesões severas. Uma dica é testar o chão com o dorso da mão. Se estiver quente para o responsável, também está quente para o pet”, orienta Flosi.

• Tosar com moderação, já que algumas raças não devem ser tosadas completamente, pois o pelo ajuda na termorregulação.

• Nunca deixar o animal no carro, nem por poucos minutos, pois o interior do veículo pode ultrapassar 50°C rapidamente.



Raças braquicefálicas, como pug, bulldog, shih-tzu e persa, sofrem mais com o calor e exigem atenção especial. Pets exóticos precisam de cuidados ainda mais específicos



Coelhos, roedores, aves, répteis e peixes ornamentais são extremamente sensíveis a variações de temperatura. Muitos vêm de ambientes controlados ou possuem metabolismo delicado, o que torna o calor excessivo ainda mais perigoso.



Alimentação adequada conforme a espécie

• Coelhos e roedores: feno à vontade, vegetais frescos e ração própria.

• Aves: frutas, legumes e pequenas porções de sementes.

• Répteis: iguanas necessitam de vegetais escuros ricos em cálcio; lagartos carnívoros precisam de insetos vivos.

• Peixes ornamentais: dieta balanceada, evitando pão, leite, chocolate e derivados.



Ambiente, iluminação e enriquecimento

• Coelhos e roedores: espaços amplos, arejados, com esconderijos e itens para roer.

• Aves: viveiros bem ventilados, enriquecidos com brinquedos e poleiros.

• Répteis: terrários com controle rigoroso de temperatura, umidade e luz UVB.

• Peixes: aquários limpos, com filtragem eficiente e temperatura da água estável.



Mudanças repentinas no clima podem provocar estresse, queda de imunidade e facilitar doenças parasitárias e respiratórias.



Como refrescar os pets de forma segura



Veterinários recomendam:

• Disponibilizar mais potes de água pela casa.

• Oferecer petiscos congelados, como frutas permitidas.

• Colocar toalhas úmidas para o pet deitar.

• Oferecer piscinas rasas para cães que gostam de água.

• Usar refresk mats, tapetes gelados ou garrafas de água congelada próximas, sem contato direto com o animal.

• Manter ventiladores e climatizadores, evitando jatos diretos.



Cuidados essenciais para os pets nos festejos de fim de ano



Especialistas alertam que celebrações exigem atenção redobrada para garantir a segurança e o bem-estar dos animais



As festas de fim de ano são marcadas por encontros, comida farta, decoração especial e muita comemoração. Mas, enquanto a rotina da casa muda, os pets precisam de cuidados extras para atravessar o Natal e o Réveillon com segurança. Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, medidas simples podem evitar intoxicações, acidentes e episódios de estresse.



Natal: comemorações com segurança



O Natal costuma reunir visitas e uma mesa repleta de alimentos, combinação perigosa para cães e gatos sem supervisão.



Alimentação: alimentos tóxicos

Para Flosi, a ceia festiva é um dos principais pontos de alerta.



“Alimentos comuns na ceia de Natal, como chocolates, uvas, nozes, alho, cebola e pratos temperados, são altamente tóxicos para cães e gatos. Pratos e bebidas devem ser mantidos fora do alcance dos pets para evitar acidentes e intoxicações”, explica.



Restos de ossos, temperos fortes e doces também são perigosos e podem causar desde vômitos até obstruções.



Decoração: árvore firme e enfeites seguros



A decoração natalina desperta a curiosidade dos animais.

• Árvores precisam estar bem fixadas.

• Enfeites pequenos ou quebráveis podem ser engolidos.

• Fios e extensões devem ser protegidos para evitar choques.



“Enfeites pequenos e quebráveis merecem atenção redobrada. O ideal é evitar itens que possam ser engolidos ou estilhaçados”, orienta Flosi.



Réveillon: como reduzir o medo dos fogos



O barulho dos fogos é uma das maiores causas de estresse e fugas durante o Ano-Novo.



Fogos de artifício: ambiente seguro



Para reduzir o impacto, Flosi orienta preparar um espaço reservado com cobertas, brinquedos e objetos familiares.



“Música suave ou ruído branco pode ajudar a abafar os fogos. Em casos de ansiedade extrema, o tutor deve consultar o veterinário para avaliar o uso de calmantes naturais ou outras estratégias”, diz.



Fechar portas, janelas e cortinas também ajuda a bloquear estímulos.



Identificação: prevenção contra fugas



O medo dos fogos aumenta os casos de desaparecimento.

• Coleira com identificação é indispensável.

• O microchip facilita a localização.



“A identificação é essencial para garantir a segurança do animal e aumentar as chances de retorno ao lar”, afirma Flosi.

