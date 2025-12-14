O aumento das temperaturas e ondas de calor que chegam antes mesmo do verão requer atenção de tutores de cães, gatos e pets exóticos fotos Reprodução

Mais artigos de Cristina Cruz
Cristina Cruz
Com o aumento constante das temperaturas e ondas de calor que chegam cada vez mais cedo, tutores de cães, gatos e pets exóticos precisam ficar atentos. Além do desconforto, o calor excessivo pode desencadear quadros graves de desidratação, insolação e hipertermia, situações que evoluem rapidamente e podem colocar a vida do animal em risco.

De acordo com o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a elevação da temperatura corporal é um dos perigos mais subestimados pelos tutores.
“Muitos responsáveis não percebem os sinais iniciais de desconforto térmico, como respiração ofegante, letargia e recusa alimentar. Quando o pet chega a um ponto de exaustão pelo calor, já pode estar em situação de risco”, alerta.

Sinais de alerta para hipertermia e desidratação

Segundo especialistas, todos os tutores devem observar sintomas que indicam perigo:
• Respiração acelerada e ofegante
• Fraqueza ou desmaios
• Gengivas muito vermelhas ou arroxeadas
• Língua excessivamente estendida
• Falta de apetite
• Diarreia ou vômitos
• Dificuldade de equilíbrio

Em casos graves, a hipertermia pode causar convulsões, dano neurológico e, sem atendimento rápido, levar o animal à morte.

Cuidados essenciais para cães e gatos

Para reduzir riscos durante os dias mais quentes, veterinários recomendam:
• Água fresca e em grande quantidade, com trocas frequentes ao longo do dia.
• Ambientes ventilados, com acesso à sombra.
• Evitar passeios entre 10h e 16h, quando o asfalto pode ultrapassar 60°C.
• Proteger os coxins.
“O asfalto e o piso quente podem causar lesões severas. Uma dica é testar o chão com o dorso da mão. Se estiver quente para o responsável, também está quente para o pet”, orienta Flosi.
• Tosar com moderação, já que algumas raças não devem ser tosadas completamente, pois o pelo ajuda na termorregulação.
• Nunca deixar o animal no carro, nem por poucos minutos, pois o interior do veículo pode ultrapassar 50°C rapidamente.

Raças braquicefálicas, como pug, bulldog, shih-tzu e persa, sofrem mais com o calor e exigem atenção especial. Pets exóticos precisam de cuidados ainda mais específicos

Coelhos, roedores, aves, répteis e peixes ornamentais são extremamente sensíveis a variações de temperatura. Muitos vêm de ambientes controlados ou possuem metabolismo delicado, o que torna o calor excessivo ainda mais perigoso.

Alimentação adequada conforme a espécie
• Coelhos e roedores: feno à vontade, vegetais frescos e ração própria.
• Aves: frutas, legumes e pequenas porções de sementes.
• Répteis: iguanas necessitam de vegetais escuros ricos em cálcio; lagartos carnívoros precisam de insetos vivos.
• Peixes ornamentais: dieta balanceada, evitando pão, leite, chocolate e derivados.

Ambiente, iluminação e enriquecimento
• Coelhos e roedores: espaços amplos, arejados, com esconderijos e itens para roer.
• Aves: viveiros bem ventilados, enriquecidos com brinquedos e poleiros.
• Répteis: terrários com controle rigoroso de temperatura, umidade e luz UVB.
• Peixes: aquários limpos, com filtragem eficiente e temperatura da água estável.

Mudanças repentinas no clima podem provocar estresse, queda de imunidade e facilitar doenças parasitárias e respiratórias.

Como refrescar os pets de forma segura

Veterinários recomendam:
• Disponibilizar mais potes de água pela casa.
• Oferecer petiscos congelados, como frutas permitidas.
• Colocar toalhas úmidas para o pet deitar.
• Oferecer piscinas rasas para cães que gostam de água.
• Usar refresk mats, tapetes gelados ou garrafas de água congelada próximas, sem contato direto com o animal.
• Manter ventiladores e climatizadores, evitando jatos diretos.

Cuidados essenciais para os pets nos festejos de fim de ano

Especialistas alertam que celebrações exigem atenção redobrada para garantir a segurança e o bem-estar dos animais

As festas de fim de ano são marcadas por encontros, comida farta, decoração especial e muita comemoração. Mas, enquanto a rotina da casa muda, os pets precisam de cuidados extras para atravessar o Natal e o Réveillon com segurança. Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, medidas simples podem evitar intoxicações, acidentes e episódios de estresse.

Natal: comemorações com segurança

O Natal costuma reunir visitas e uma mesa repleta de alimentos, combinação perigosa para cães e gatos sem supervisão.

Alimentação: alimentos tóxicos
Para Flosi, a ceia festiva é um dos principais pontos de alerta.

“Alimentos comuns na ceia de Natal, como chocolates, uvas, nozes, alho, cebola e pratos temperados, são altamente tóxicos para cães e gatos. Pratos e bebidas devem ser mantidos fora do alcance dos pets para evitar acidentes e intoxicações”, explica.

Restos de ossos, temperos fortes e doces também são perigosos e podem causar desde vômitos até obstruções.

Decoração: árvore firme e enfeites seguros

A decoração natalina desperta a curiosidade dos animais.
• Árvores precisam estar bem fixadas.
• Enfeites pequenos ou quebráveis podem ser engolidos.
• Fios e extensões devem ser protegidos para evitar choques.

“Enfeites pequenos e quebráveis merecem atenção redobrada. O ideal é evitar itens que possam ser engolidos ou estilhaçados”, orienta Flosi.

Réveillon: como reduzir o medo dos fogos

O barulho dos fogos é uma das maiores causas de estresse e fugas durante o Ano-Novo.

Fogos de artifício: ambiente seguro

Para reduzir o impacto, Flosi orienta preparar um espaço reservado com cobertas, brinquedos e objetos familiares.

“Música suave ou ruído branco pode ajudar a abafar os fogos. Em casos de ansiedade extrema, o tutor deve consultar o veterinário para avaliar o uso de calmantes naturais ou outras estratégias”, diz.

Fechar portas, janelas e cortinas também ajuda a bloquear estímulos.

Identificação: prevenção contra fugas

O medo dos fogos aumenta os casos de desaparecimento.
• Coleira com identificação é indispensável.
• O microchip facilita a localização.

“A identificação é essencial para garantir a segurança do animal e aumentar as chances de retorno ao lar”, afirma Flosi.
fotogaleria
O aumento das temperaturas e ondas de calor que chegam antes mesmo do verão requer atenção de tutores de cães, gatos e pets exóticos
Pets costumam sofrer nos dias mais quentes
Pets costumam sofrer nos dias mais quentes
Coxins não podem ficar em contato com superfícies mais aquecidas
Pets costumam sofrer nos dias mais quentes
Coelhos devem comer feno, vegetais e ração nos dias quentes
Pets costumam sofrer nos dias mais quentes
Dica valiosa é disponibilizar mais potes com água nos dias quentes
Decoração natalina, com itens que podem ser pequenos e quebráveis, representam risco para os pets