O Rio Grande do Sul enfrenta um estado de calamidade pública devido às fortes chuvas que atingiram centenas de cidades no estado. Os moradores desses locais viram-se em desespero por perderem seus bens materiais e entes queridos, visto que a tragédia também deixou muitas pessoas mortas e desaparecidas. Devido a isso, terão de recomeçar as suas vidas. Com a perda financeira que tiveram, precisarão de auxílio de terceiros para conseguirem os itens básicos, e dependerão de programas e iniciativas do poder público. O INSS também adotou algumas medidas para ajudar no enfrentamento à tragédia no Rio Grande do Sul.Uma das medidas anunciadas pelo INSS é a antecipação dos pagamentos dos benefícios para aposentados , pensionistas e demais beneficiários, incluindo Benefício de Prestação Continuada/Loas . Todos que residem nos municípios onde foi decretado estado de calamidade pública receberão o seu benefício no dia 24 de junho, independentemente do último número de benefício e renda.

Para o restante do país, apesar de estar circulando a informação de que seria antecipado para todos, segue normalmente. Ou seja, nos demais estados do país, que não estão em estado de calamidade pública, as datas de pagamento seguem o último número do benefício e a renda, iniciando no dia 24 e finalizando no dia 05 de julho.





Mas, não são apenas medidas relacionadas à liberação de pagamentos que o INSS anunciou. Algumas referentes à flexibilização de obrigações também foram adotadas. Por exemplo, nos municípios em estado de calamidade pública, foi suspensa, temporariamente, a obrigatoriedade da prova de vida para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Para essas pessoas, só será preciso realizar a prova de vida a partir do dia 1º de novembro.



No entanto, o INSS reforça que aqueles beneficiários que tiveram seus benefícios suspensos antes de maio de 2024 ainda deverão realizar a prova de vida para restabelecer os seus pagamentos.