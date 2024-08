Arte coluna aposentados 25 agosto 2024 - Paulo Márcio

Arte coluna aposentados 25 agosto 2024Paulo Márcio

Publicado 25/08/2024 00:00

Conforme dados de agosto, o INSS paga, mensalmente, 40.438.430 benefícios previdenciários e assistenciais. Desse total, 6.135.381 são benefícios assistenciais, e 34.303.049 previdenciários.Ansioso para receber o salário do INSS ? A partir de amanhã você já pode. Hoje trarei todas as datas de pagamento do INSS correspondente a agosto e você pode consultar se será beneficiado com os valores, basta saber o número final de seu cartão de benefício.

Para quem ganha até um salário-mínimo, as datas são essas: Final 1: 26 de agosto; Final 2: 27de agosto; Final 3: 28 de agosto; Final 4: 29 de agosto; Final 5: 30 de agosto; Final 6: 2 de setembro; Final 7: 3 de setembro; Final 8: 4 de setembro; Final 9: 5 de setembro; Final 0: 6 de setembro.



Para quem ganha acima de um salário-mínimo, as datas são essas: Finais 1 e 6: 2 de setembro; Finais 2 e 7: 3 de setembro; Finais 3 e 8: 4 de setembro; Finais 4 e 9: 5 de setembro; Finais 5 e 0: 6 de setembro.



O levantamento feito pelo INSS demonstra que o número de benefícios que pagam até um salário-mínimo é de 28.258.899. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.179.531 benefícios.



O extrato de pagamentos já está disponível no site ou no aplicativo Meu INSS . Após fazer o login na tela inicial, basta clicar na opção "Extrato de Pagamento", na qual é possível ter acesso a todos detalhes sobre o pagamento do benefício.