Publicado 01/09/2024 00:00

Quando se aproxima o final do ano, iniciam as especulações sobre o novo salário mínimo . As expectativas e previsões já começam a ser anunciadas e o Governo precisa enviar a previsão para o Congresso, para que ele seja incluído no Orçamento. O piso salarial nacional é essencial para definir o mínimo que trabalhadores com carteira assinada e beneficiários do INSS BPC recebem. O reajuste é devido todos os anos para compensar perdas monetárias e não pode ser menor que os índices de inflação. Para 2025, o Orçamento já foi enviado ao Congresso.

Na sexta-feira, dia 30, o Governo enviou ao Congresso o Orçamento para o ano de 2025. O texto detalha os gastos e receitas do Governo para o ano que vem. Dentre os valores, o novo valor do salário mínimo



O novo valor servirá como base para pagamento dos trabalhadores com carteira assinada, dos beneficiários do INSS ( Atualmente, o piso salarial é de R$ 1.412. No entanto, o Ministério da Fazenda estima que o novo valor será de R$ 1.509, levando em conta a projeção da inflação. Anteriormente, o reajuste previsto era de R$ 1.502, conforme indicado no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025. Caso a nova previsão de reajuste seja confirmada, o novo valor representará uma alta de 6,87% em relação ao piso atual.O novo valor servirá como base para pagamento dos trabalhadores com carteira assinada, dos beneficiários do INSS ( aposentados , pensionistas, dentre outros) e quem recebe BPC

Esse aumento é muito importante, principalmente porque muitos beneficiários possuem apenas o valor recebido como renda. Mas, o aumento baseado apenas na inflação não gera um ganho real, sendo apenas uma reposição.

O novo valor começa a valer em janeiro e o primeiro pagamento com o reajuste começa em fevereiro. Até lá, ainda pode haver mudanças no piso salarial.